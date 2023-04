Boxe : le castelroussin Franck Zimmer remporte un second titre de champion de France à domicile

C'était une soirée de victoire pour le Boxing Club de Châteauroux, lors de son gala annuel au gymnase Jablonsky . Onze combats ont eu lieu, dont quatre professionnels, devant une salle comble. Et trois combattants professionnels castelroussins ont décroché la victoire : Joris Parsat, Thomas Faure et Franck Zimmer. Yliès Villaudière a lui été contraint d'arrêter le match à cause d'une blessure au cinquième round qui nécessitait sept points de suture.

Franck Zimmer qui jouait à domicile : "J'avais mes parents, mes amis, le public était pour moi, forcément ! J'entendais leurs encouragements, donc ça donne un coup de boost." Car le match a été éprouvant pour le castelroussin. "J'avais un adversaire difficile, un peu brouillon et donc c'était difficile de le boxer, je ne savais pas comment prendre le combat", explique-t-il. Franck Zimmer a été blessé dès le deuxième round, "j'ai reçu un coup à la tête", et à partir du troisième round, "j'ai eu un voile sur l'oeil gauche, je n'arrivais pas à voir ses attaques". Malgré cinq premiers rounds difficiles, le castelroussin ne lâche rien, et finit par l'emporter : "Je ne pouvais pas me permettre de lâcher, ce n'était pas possible", confie-t-il. Franck Zimmer qui veut maintenant défendre son titre de champion de France, et qui vise surtout un titre européen !