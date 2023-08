Boxe : le combat de Jordy Weiss, prévu le 7 octobre à Laval, est décalé au 31 octobre

Selon une information révélée par nos confrères de Ouest-France et que France Bleu Mayenne a pu se faire confirmer auprès des organisateurs, le combat européen de Jordy Weiss contre l'Espagnol Jon Miguez est décalé de quelques jours. La finale pour la ceinture européenne EBU n'aura finalement pas lieu le samedi 7 octobre mais le mardi 31 octobre, toujours à Espace Mayenne à Laval.

Plus de temps pour se préparer

Alors pourquoi ce changement ? "Nous souhaitons vraiment que Jordy puisse faire un camp d'entraînement à Londres en Angleterre. Or, cela n'a pas été possible au mois d'août donc il nous fallait décaler la date du combat", explique le co-président du Stade Lavallois boxe, Stanislas Salmon. Les organisateurs du gala de boxe devaient ensuite trouver une date à laquelle la salle Espace Mayenne était libre. Et le choix était très très limité. C'est donc finalement la date du mardi 31 octobre qui a été retenue. On sait que les galas de boxe finissent tard dans la nuit, mais ce combat en semaine n'empêchera pas le public de venir nombreux. Car cela tombe pendant les vacances scolaires et une veille de jour férié (Toussaint). Les places seront mises en vente d'ici quelques jours.