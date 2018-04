Saint-Junien, France

"C'est dommage, je n'ai pas montré ce que je valais vraiment", explique Cyril Léonet, alias Aldo, forcément déçu à la descente du ring. Samedi soir, le boxeur limousin a perdu son combat par KO, face au champion olympique Tony Yoka. Le combat se déroulait au palais des sports à Paris, en présence de stars comme Jean-Paul Belmondo, ou encore Joey Starr et Patrick Bruel. Si Cyril Léonet, quinze centimètres plus petit que Tony Yoka, a repris un peu de poil de la bête au fil du duel, il s'est fait surprendre au cours de la cinquième reprise. "Le combat ne se passe jamais comme on veut. J'ai essayé de le choper avec ma droite et de le contrer en crochet gauche. Ça commençait à venir tout doucement, j'ai glissé un peu, j'ai fait une erreur et je l'ai pris", analyse le Limousin.

Victoire par K.O de @TonyYoka face à Cyril Léonet au round 5 ! 🏆#LaConquete#CanalSportClubpic.twitter.com/9f6fdtqj99 — La Boxe Avec Canal (@LaBoxeAvecCanal) April 7, 2018

Deux mois de préparation pour quelques minutes de combat

La droite de Tony Yoka a été fatale. Cyril Léonet est tombé au sol. L'arbitre a arrêté le combat à la cinquième reprise. "Ceux qui doutait que c'était (Tony Yoka) un champion, et bien je peux vous assure que ça en est un ! Bravo à lui, moi je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Quand on perd contre meilleur que soi, ce n'est pas grave. Mais quand on ne montre pas ce que l'on veut, c'est un peu frustrant. Il y a quand même plus de deux mois de préparation et là, je n'ai pas montré grand chose", explique Cyril Léonet, l'ancien champion de France dans la catégorie des poids-lourds.