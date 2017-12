Landes, France

Il n'a que 23 ans et déjà un titre national en poche, le premier depuis son passage chez les pros : le boxeur montois Yannick Dehez est devenu champion de France des mi-moyens, après sa victoire à Deauville, ce samedi.

Il ramène la ceinture dans les Landes, après avoir battu le trentenaire Romain Nemery. "C'est l'aboutissement d'années de travail, 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos", explique Yannick Dehez. "Après, je sais qu'il nous reste beaucoup de travail, ajoute-t-il d'un ton décidé, on ne veut pas s'arrêter à ce titre, on travaille pour en accrocher d'autres par la suite. _C'est un premier palier_".

Première consécration chez les pros

Les commentateurs du combat de samedi s'accordent à dire qu'ils ont _"découvert un grand boxeur"_. "C'est touchant, réagit Yannick Dehez, surtout que ça vient de grandes personnes dans la boxe comme Dominique Nato (ancien champion de France des poids lourds, NDLR). C'est une bonne pression."

Victoire saluée, aussi, par des élus montois, sur Twitter :

Yannick Dehez va s'accorder deux semaines de repos, le temps de déposer la ceinture au pied du sapin familial et repartir à la conquête de nouveaux titres. Coaché par son père, toujours : la boxe, c'est une affaire de famille chez les Dehez. Papa entraîneur, maman présidente de la section boxe du Stade montois. "C'est le travail qui a payé, commente Christophe Dehez, papa très fier, on va l'amener partout la ceinture, partout où on ira !"

Et maintenant ? Un peu de repos en famille avant le retour à l'entraînement pour remettre la ceinture en jeu et, pourquoi pas, viser un titre européen ?