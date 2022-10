Boxe : le Montpelliérain Mohamed Kani sur le ring, pour une première ceinture européenne

Mohamed Kani entouré de Julien Deljarry et Christian Assaf

Triple champion de France chez les moins de 66 kilogs, le jeune homme de 32 ans combat ce samedi soir au FDI Stadium, dans le cadre d'un gale organisé par MHB Events, la filiale événementielle du club de handball.

Originaire de Vauvert où il a commencé la boxe à l'âge de douze ans, et licencié à Figuerolles depuis dix années, Mohamed Kani espère se hisser pour la première fois sur le toit de l'Europe. Pour ça, il faudra venir à bout d'un combattant venu d'Aulnay Sous Bois, en région parisienne, qu'il a déjà croisé, il y a longtemps, au cours de sa carrière.

Dans une salle qu'il espère noire de monde, où pourront de masser jusqu'à 2750 personnes sans compter les places VIP autour du ring, et qui sera sans aucun doute acquise à sa cause, Mohamed Kani veut triompher, afin de ne pas être déclassé, et pour s'ouvrir prochainement la route du circuit mondial.

