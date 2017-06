Boxe : le palois Karim Aliliche remet en jeu sa ceinture des welters face à Souleymane Mbaye

Quatre mois après avoir décroché son premier titre de champion de France des poids welters face à Steven Bloyer, le boxeur palois Karim Aliliche remonte sur le ring ce samedi face à l'ancien champion du monde et d'Europe Souleymane Nbaye.

Le boxeur palois Karim Aliliche champion de France des welters (-66 kilos) face à Steven Bloyer en février dernier à Pau, remet son titre en jeu ce samedi soir à Deauville face à un challenger bien connu, l'ancien champion du monde, d’Europe et de France Souleymane Nbaye qui, à 42 ans, remonte chez lui sur le ring. Mais pour Karim Aliliche, le champion en titre c'est lui. Et il compte bien le montrer ce samedi soir pour conserver sa ceinture devant le palais des congrès de Deauville acquis à la cause d'Nbaye.

Le champion c'est moi. Le challenger c'est lui." ►Karim Aliliche

Le combat sera retransmis ce samedi soir sur L’Equipe TV, normalement à la fin du gala de boxe, aux alentours de 23 heures depuis le palais des congrès de Deauville.

