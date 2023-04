Boxe : le speaker Martial Dutordoir donnera de la voix pour le prochain combat de Jordy Weiss à Laval

Martial Dutordoir, c'est à la fois une voix et une véritable passion pour la boxe : "j'ai pratiqué ce sport quand j'ai fait mon service militaire. J'ai été champion de France militaire en boxe française. Et puis, j'ai toujours gardé un lien avec la boxe anglaise, j'aime la boxe anglaise, je regardais tous les combats. J'ai assisté à mon premier championnat d'Europe à Creil dans l'Oise d'où je suis originaire. Je suis fervent des salles de boxe depuis ma tendre enfance."

Un jour, l'occasion s'est présentée de prendre le micro : "cela fait 33 ans que je suis speaker de boxe. Je me suis vu propulsé à travailler pour Eurosport, Canal + et toutes les chaînes qui diffusaient de la boxe. C'est facile pour moi de prendre un micro et de m'exprimer. Adorant la boxe, là je suis tombé complètement dedans."

Un troisième gala à Laval

Ce natif de Picardie s'est installé à Izé dans les Coëvrons il y a deux ans. Les organisateurs mayennais ont donc logiquement fait appel à Martial Dutordoir pour présenter les deux galas qui ont eu lieu à Laval en 2022, succédant ainsi à l'emblématique Jean-Claude Lemée. Dutordoir sera une nouvelle fois sur le ring, ce vendredi 28 avril à l'occasion de la finale européenne de Jordy Weiss contre l'Espagnol, Jon Miguez : "je suis très heureux de présenter ce gala. Jordy Weiss est un garçon qui a un grand cœur, qui s'entraîne très très dur. Il ne rencontre pas n'importe quel adversaire. Jon Miguez est un bon boxeur, plus puncheur. Il a tout de même 47% de K.O sur les 17 combats qu'il a fait. Jordy est plus technicien. En plus, le Lavallois boxe devant son public, le jour de son anniversaire, le jour de ses 30 ans. Ce combat va déménager. Il va y avoir un super super spectacle."

A 61 ans, Martial Dutordoir continue de mettre l'ambiance sur le ring et de transmettre au public sa passion pour le noble art.