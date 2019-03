Boxe : le Toulousain Doudou Ngumbu échoue dans sa conquête du titre WBC mi-lourds

Toulouse, France

Doudou Ngumbu n'a pas pu lutter. Le boxeur toulousain a dû jeter l'éponge au cinquième round, dans le match contre l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, champion WBC des mi-lourds, à Philadelphie (Pennsylvanie).

Gvozdyk remettait en jeu pour la première fois le titre qu'il a conquis en décembre dernier. Il a été inquiété durant la 3e reprise par son adversaire qui disputait à 37 ans son premier combat pour un titre mondial. Mais le Toulousain a dû abandonner à 58 secondes de la fin de la 5e reprise après s'être blessé à la jambe droite, sans contact avec son adversaire.

Gvozdyk, médaillé de bronze des Jeux Olympiques 2012 de Londres, est toujours invaincu, après cette 17e victoire (14 avant la limite). "Ce n'est pas comme ça que j'espérais que le combat allait se dérouler, j'ai essayé de faire de mon mieux. C'était seulement le début du combat et j'avais pour stratégie d'accélérer un peu plus tard", a-t-il expliqué. "Mon but, c'est d'unifier la catégorie, je ne sais pas qui sera mon prochain d'adversaire, mais je n'éviterai personne", a-t-il assuré.