Boxe : Nordine Oubaali remonte sur un ring à Douai

Speaker 1: [00:00:00] Aujourd'hui, elle est revenu, tout simplement. Je vivais dans la région parisienne, donc après j'ai déménagé sur le terrain, poussé de la famille. Indirectement, on va dire. J'ai repris goût parce qu'au départ, quand je viens entraîner, j'entraîne aussi mon frère. Ce n'est pas dans l'intention de reprendre, on va dire, le fait de remettre un petit peu les grands sacs. Et voilà, on va dans un meilleur environnement, on bascule par rapport à la famille, tout ça. Ça m'a permis aussi, d'un côté, de vouloir aussi de renouer avec les grands. Après, aujourd'hui, ce combat, c'est un combat de reprise aussi bien que je veux dire. C'est vraiment le du combat. En montant sur le ring et on va voir ce que l'on vit est un rêve où on a envie encore d'aller chercher plus loin ou où c'est juste. J'avais envie de dire au revoir à mon public. Donc moi, aujourd'hui, je prends ce combat avec du plaisir, avec de l'envie. Et à partir de là, après la fin du combat, j'aimerais vraiment, si on en veut encore, de côtoyer les plus hauts sommets. Si je reviens sur le ring, je serai pour aller chercher le Graal et le meilleur de moi même pour faire les combats du samedi soir ou d'un combat de reprise. Mais c'est l'aventure continue. Ça serait évidemment avec des grands objectifs. [00:01:29][89.7]

Speaker 2: [00:01:30] Ou en fait, c'est un peu l'inconnu. Vous ne savez pas vraiment où vous allez parce que vous dites ça peut être à la fois mon dernier combat ou alors le début d'une nouvelle aventure? [00:01:37][6.6]

Speaker 1: [00:01:37] Exactement. Oui, je suis en roue libre. Je me laisse guider par mes envies, par mes sensations et mes envies. [00:01:44][6.5]

Speaker 2: [00:01:44] En fait, Nordine, ce que je comprends, c'est que le fait de revenir à la maison, de revenir aux sources, Vous avez prendre conscience que finalement, vous aviez toujours envie et que vous aviez toujours cette âme de boxeur en vous? [00:01:56][11.6]

Speaker 1: [00:01:57] C'est exactement ça, donc. Puis après, je me dis aussi ça me permet aussi de boucler la boucle. Mon premier entraîneur, ça a été Robert, était mon premier titre. Je l'ai décroché avec Robert autant que le champion France éducatif. Et aujourd'hui, je me dis moi la boucle est bouclée, je me fais plaisir. Et puis de là, on va dire c'est sur le ring que tu veux juste en tirer les choses que l'on a vraiment envie, Un envie de retour. [00:02:23][26.4]

Speaker 2: [00:02:24] Et il y a un truc fort aussi et c'est quelque chose qui vous porte. C'est que vous voulez boxer à la maison parce que boxer à la maison, pour vous, c'est arrivé très peu, une seule fois en 2015? [00:02:32][8.5]

Speaker 1: [00:02:33] Exactement. Boxer dans les Hauts de France, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma carrière professionnelle. Donc aujourd'hui, Boxer offre aussi au public tellement de personnes qui auraient voulu me voir boxer. Et là, aujourd'hui, c'est une opportunité parce que déjà là, on affiche complet. Donc c'est ce qui est super, parce qu'on voit qu'il y a de l'engouement qui a qui a quand on a un bon public et un beau public ici dans le haut de France. Et ça motive, c'est de se sentir soutenu. [00:03:00][26.8]

Speaker 2: [00:03:01] Votre femme et vos deux filles sont contente d'être rentrées? [00:03:03][1.6]

Speaker 1: [00:03:04] Ah oui, évidemment, oui. [00:03:05][0.8]

Speaker 2: [00:03:05] Elles sont ici ici. [00:03:06][1.0]

Speaker 1: [00:03:08] Alors oui, la famille aussi. C'est comme si j'ai eu la deuxième il y a pas très longtemps. Donc c'est aussi pour ça. Ça m'a fait sauter le pas parce qu'un enfant, ce n'est pas évident. Mais deux, ça l'a encore plus. Et le fait d'avoir le soutien de la famille autour. C'est ça un grand bien. C'est un grand bien pour les enfants. Sa grand mère, pour ma femme, c'est aussi pour moi, pour. On a un meilleur équilibre. [00:03:08][0.0]

