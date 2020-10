DIRECT VIDÉO - Boxe : regardez le combat de Maxime Beaussire contre Matteo Signani ce samedi

Maxime Beaussire va tenter de détrôner le champion d'Europe des poids moyens, l'Italien Matteo Signani, ce samedi 10 octobre 2020 au Palais des Sports de Caen. Le combat le plus important de sa carrière est à regarder sur francebleu.fr et sur la page Facebook de France Bleu à 22h !

Maxime Beaussire va-t-il décrocher la ceinture européenne ? Réponse ce samedi soir au Palais des Sports de Caen.

Agé de 29 ans, le boxeur normand originaire de Saint-Lô (Manche) et qui s'entraîne dans le Calvados à Laize-la-Ville, près de Caen, défie l'Italien Matteo Signani, champion d'Europe des poids moyens en titre.

Surnommé "Le Conquérant", Maxime Beaussire (29 victoires, dont 11 avant la limite, 1 nul, 2 défaites) assure que ce combat est "le plus important de (s)a carrière" face à l'Italien expérimenté de 41 ans (29 victoires, dont 10 avant la limite, 3 nuls, 5 défaites).

► Beaussire vs Signani, combat à regarder en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu et sur francebleu.fr aux alentours de 22h.

Initialement, le combat devait avoir lieu le 21 mars mais le championnat avait dû être reporté à cause du coronavirus.