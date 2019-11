Boxe-savate : deux ceintures mondiales en jeu samedi à la Motte-Servolex

La Motte-Servolex, France

Depuis plusieurs jours, la halle Parpillon a commencé sa mue à La Motte-Servolex près de Chambéry. Tribunes et espaces VIP prennent forme autour du ring pour l'événement boxe de l'année en Savoie, une grande soirée de boxe-savate. Huit combats de boxe française au programme, et deux ceintures mondiales en jeu en moins de 65 kg.

La halle Parpillon de la Motte-Servolex prend forme © Radio France - Nicolas Peronnet

Amine Féddal veut récupérer son titre

L'affiche de la soirée opposera le champion de France en titre Amine Féddal au russe Narek Babadzhaninan. Le Toulousain tentera de récupérer le titre mondial qu'il avait conquis en 2017.

La ceinture mondiale en jeu samedi © Radio France - Nicolas Peronnet

Chez les femmes, le combat pour la ceinture mondiale opposera la pensionnaire du club de Vénissieux Sara Tebbakh à la tunisienne Amal Abelssalem.

Six autres combats ainsi qu'un tournoi lourds sont au programme, mais le public motterain ne verra pas sa favorite Laura Cadoux. La Savoyarde formée à La Motte, désormais licenciée à Toulouse, a du déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse.

"On se remet à chaque fois en cause". L'organisateur Lucien Barreca.

Le club de savate de La Motte-Servolex aura samedi une nouvelle occasion de démontrer son savoir-faire en matière d'organisation. Depuis plusieurs année, des événements d'envergure internationale sont portés à bout de bras par une poignée de bénévoles motivés.

"On se remet en cause à chaque fois" explique le président du club Lucien Barreca, également vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, "c'est le travail d'une année pour mobiliser les bénévoles et les partenaires, c'est énorme. Pour ceux qui aiment la boxe dans la région, c'est vraiment la récompense".

Le président du club de savate de la Motte-Servolex Lucien Barreca © Radio France - Nicolas Peronnet

Soucieux d'ouvrir sa discipline "à l'image encore trop négative" au grand public, Lucien Barreca propose régulièrement des thématiques festives autour de ses soirées boxe. Ce week-end, des références aux années 30 pimenteront le spectacle afin de séduire un public familial. Près de 3.000 spectateurs sont attendus, et il reste des places.