Boxe : Thomas Faure (BCC) est le premier champion de France des mi-lourds de l'Indre !

Châteauroux, Indre, France

Ce gala de boxe 2020 organisé par les dirigeants et bénévoles du boxing club Castelroussin, labo Fenioux restera dans les anales. Ce samedi 1er Février, Thomas Faure licencié au BCC, est devenu champion de France des mi-lourds à l'unanimité des juges (92-97 92-98 98-92). Il a battu Tony Averlant de St Quentin dans l'Aisne a l'issue d'un combat de hautes luttes.

Thomas Faure (BCC) : "C'est un grand bonheur car il y a eu énormément de sacrifice et de travail pour en arriver là."

Cette finale du championnat de France des mi-lourds a enchanté le nombreux public réuni au gymnase Jablonsky à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Ce titre prend du relief car en face de Thomas Faure, Tony Averlant a un palmarès impressionnant avec excusé du peu il a tout de même été sacré trois fois champion du Monde WBF. Thomas Faure peut maintenant savourer : "C'est un grand bonheur car il y a eu beaucoup de sacrifice et de travail pour en arriver là. Ça fait quatre mois que je me prive de tout en alimentation pour être au poids. Mon club a beaucoup investi sur moi et je me devais de ne pas les décevoir." Et le fidèle public du gymnase Jablonsky à Châteauroux n'a pas été déçu loin de là même. Cette finale a été une très belle finale avec deux boxeurs qui on fait honneur à leur sport. Si les premières reprises ont tourné légèrement à l'avantage d'Averlant, le physique mais aussi la puissance de Thomas Faure ont fait la différence en fin de combat. Dorothée est une supportrice de Thomas Faure, elle a les larmes aux yeux : "C'est juste énorme et c'est mérité il y a juste travaillé pour."

Un titre de champion de France et une demande en mariage

Une fois la ceinture remise au champion, Thomas Faure s'est agenouillé sur le ring et au micro a demandé sa compagne Mégane en mariage : "Je ne m'attendais pas du tout à ça vraiment. Je croyais que c'était une blague car nous n'en parlons jamais. Cela fait treize ans que nous sommes ensemble. Nous avons fêté nos treize ans au mois de Mai. Et j'ai donc pris le micro et je lui ai dit oui." Cette soirée est donc inoubliable pour Thomas mais aussi Mégane ainsi que tous les dirigeants et bénévoles du boxig club casteloussin labo Fenioux. Tous les boxeurs ont remporté leur combat y compris Melvin Moreau du Boxing Club Issoldunois qui s'est imposé aux points face à Fabien Seghiri.