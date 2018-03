Paris, France

Il a enfreint le règlement contre le dopage. Le boxeur français Tony Yoka a été suspendu un an avec sursis par la Fédération Française de Boxe,, a appris mardi l'AFP de son avocat, Me Arnaud Péricard, confirmant une information de L'Equipe.

Quatre contrôles inopinés manqués

Le champion olympique des poids lourds à Rio en 2016, passé professionnel depuis, a été sanctionné après avoir manqué quatre contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017, dont l'un a toutefois été "supprimé" par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), a précisé Me Péricard.

Selon son avocat cité par L'Equipe, Arnaud Péricard, le boxeur a été distrait : "Tony a pêché par manque de rigueur, il assume et depuis il s'est beaucoup mieux organisé. C'est un problème de forme et de procédure plus que de fond. A aucun moment, Tony Yoka n'a tenté de dissimuler une quelconque situation de dopage, c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu et notifié la commission antidopage de la Fédération."

Le champion olympique veut devenir champion du monde. Après trois succès l'an passé, 2018 doit lui permettre d'accélérer : cinq ou six combats sont prévus, dont plusieurs aux Etats-Unis lors de soirées où il ne serait pas la vedette.