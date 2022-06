Boxe : trop lourd lors de la pesée officielle, l'adversaire de Jordy Weiss va devoir repasser sur la balance

Comme c'est la tradition en boxe, la pesée des concurrents s'est déroulée ce jeudi soir, veille de l'affrontement à Laval entre le Mayennais Jordy Weiss et son adversaire, le Vénézuélien Ivan Matute. Sauf que cela ne s'est pas du tout passé comme prévu puisque l'adversaire du Lavallois dépassait largement le poids autorisé. Ivan Matute a été pesé à 69kg800 alors que la limite avait été fixée à 68kg500 entre les deux protagonistes. Jordy Weiss faisait pile 68kg500 sur la balance. Soit une différence de 1300 grammes entre les deux boxeurs.

Le traditionnel face à face entre les deux concurrents à la veille du combat sur le ring. © Radio France - Gildas Menguy

Après de longues, très longues tractations, et selon les informations de France Bleu Mayenne, il y aura une nouvelle pesée ce vendredi pour le boxeur d'Amérique du Sud. La pesée se déroulera à 13 heures et Ivan Matute ne devra pas dépasser 69kg800. L'homme au 30 victoires (dont 25 par K.O) chez les pros va donc devoir se restreindre sur la nourriture pour conserver son poids de jeudi soir. Chaque kilo supplémentaire compte pour un boxeur car c'est du muscle et donc de la force en plus. Sans cette nouvelle pesée, Ivan Matute aurait très bien pu se présenter sur le ring avec un poids tournant autour de 73 ou 74 kilos.

On se souvient que lors de son dernier combat en novembre 2021, l'adversaire de Jordy Weiss, Aitor Nieto était lui aussi au-dessus du poids lors de la pesée officielle. Il avait dû se déshabiller totalement pour descendre de justesse sous la limite autorisée.

La soirée de gala organisée par la section du Stade Lavallois omnisport prévoit une bonne dizaine de combats amateurs et deux combats professionnels. C'est à Espace Mayenne à Laval. L'entrée est de 15 euros et l'ouverture des portes est fixée à 18h30.