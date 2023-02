Boxe : "Un rêve d'enfant", contre toute attente Jordy Weiss jouera sa finale européenne à Laval

C'est une belle surprise pour Jordy Weiss. Le boxeur du Stade Lavallois affrontera finalement Jon Miguez à Espace Mayenne et non plus en Espagne. Les promoteurs de son adversaire n'ont pas réussi à collecter la somme nécessaire à l'organisation. Jordy Weiss boxera donc devant son public.

Jordy Weiss retrouvera Espace Mayenne le 28 avril pour la finale EBU face à Jon Miguez © Radio France C'est un énorme retournement de situation pour Jordy Weiss ! Le licencié du Stade Lavallois jouera finalement sa finale européenne (finale EBU) de boxe à Espace Mayenne au mois d'avril. Une information de nos confrères du Courrier de la Mayenne que France Bleu est en mesure de confirmer ce mercredi. Problème financier Son duel face à Jon Miguez devait avoir lieu en Espagne, mais les promoteurs de l'Espagnol n'ont finalement pas réussi à réunir les 90.000 euros nécessaires à l'organisation du combat. Du pain béni pour Jordy Weiss et son entourage. La finale aura lieu à Espace Mayenne le 28 avril, jour de l'anniversaire du Mayennais. "C'est le destin ou le hasard, je ne sais pas, qui fait bien les choses. C'est vraiment incroyable. Ça fait plusieurs années qu'on attend ce championnat d'Europe. Ce titre me tient à cœur et pouvoir le faire chez moi, dans ma ville, avec tous mes supporters, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. À Espace Mayenne, j'ai mes petites habitudes, je suis chez moi, dans ma ville. Ça va être un combat très dur, mais je sais que je suis mieux à la maison", déclare Jordy Weiss. Duel d'invaincus Jon Miguez est un boxeur invaincu (17 combats, 17 victoires), tout comme Jordy Weiss (30 combats, 30 victoires). Le Lavallois s'entraîne nuit et jour actuellement et s'envolera le 15 février prochain en Angleterre, à Londres, pour poursuivre sa préparation.