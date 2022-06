Boxe : Chez elle à Saint-Maur, Victoire Piteau vise la finale Mondiale WBC

Cela fait plus d'un an, en raison de la crise sanitaire, que Victoire Piteau la boxeuse de Saint Maur (Indre) n'est pas remontée sur un ring pour y disputer un combat officiel. Elle avait décroché sa première ceinture Internationale. Cette fois-ci elle vise chez elle une finale Mondiale.

Victoire Piteau n'a jamais aussi bien porté son prénom depuis qu'elle est devenue boxeuse amateur, puis professionnelle, même si son dernier succès remonte à plus d'un an. La dernière fois qu'elle a remporté son combat, le 17 Avril dernier c'était pour brandir devant son public, la première ceinture WBC Internationale. La crise sanitaire est passée par là mais, Victoire n'est pas restée inactive. Elle a préparé consciencieusement avec son entraîneur - qui n'est autre que son père - son prochain combat. Le camp Piteau souhaite remporter la WBC Silver soit la demi-finale. C'est la toute dernière marche avant la célèbre ceinture Mondiale WBC.

"Victoire, n'a jamais été aussi forte qu'elle ne l'est aujourd'hui" Sébastien Piteau son père et entraîneur

L'adversaire de victoire Piteau, c'est du solide. Il s'agit de la Mexicaine Magali Rodriguez Lopez (29 ans), 27 combats à son actif dont 9 par KO, 6 défaites et 2 matchs nuls. Elle a déjà été sacrée deux fois championne du Monde WBA. Victoire Piteau, de son côté, à 10 combats officiel à son actif pour 9 victoires : "Je pense que Victoire n'a jamais été aussi forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous somme arrivés au test grandeur nature. Elle est prête à aller chercher un gros titre pour asseoir son classement. Maintenant le public aura un grand rôle à jouer et Victoire devra par conséquent gérer ses émotions pour être focus sur sa boxe et son adversaire."

Dominique Nato, le président de la Fédération Française de Boxe présent à St Maur (Indre)

Le gymnase de Saint-Maur devrait afficher complet pour assister à ce gala qui restera, quoi qu'il arrive, dans les annales. Le président de la Fédération Française de Boxe, Dominique Nato, en personne, sera présent au gymnase de la commune qui n'est autre que le lieu ou se produira Victoire. L'autre combat professionnel mettra aux prise pour une place en 1/4 de finale de la Coupe Élite : Islam Moukloucheff à Sami Kheillas de Bordeaux. Le gala de boxe de St Maur débute ce samedi à 18h00 avec des combats amateurs suivi des deux combats professionnels. Votre place au gymnase omnisports de St Maur (Indre) vous en coutera la somme de 20 euros.