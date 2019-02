Boxers de Bordeaux : après la victoire contre Amiens (5-2), l'annonce du départ de Philippe Bozon

Bordeaux, France

Il avait la voix un peu tremblante et les yeux légèrement humides, Philippe Bozon, au moment de se saisir du micro ce mardi soir, à la patinoire de Mériadeck. Ses Boxers de Bordeaux venaient de l'emporter 5 à 2 contre Amiens, adversaire qu'ils retrouveront en quarts de finale des playoffs de Ligue Magnus. Les rencontres de phase finale seront les dernières de Philippe Bozon à la tête des Boxers. Il va ensuite quitter Bordeaux pour se consacrer exclusivement à son rôle d'entraîneur de l'équipe de France. Après la rencontre face à Amiens, il a décrit ses "belles années" dans la capitale girondine (il est arrivé au début de la saison 2016/17), et évoqué quelques regrets, comme être passé tout prêt de la finale des playoffs...et si c'était pour cette année, en guise de cadeau d'adieu ?

Le match : les Boxers n'ont pas tremblé face à une équipe d'Amiens remaniée

Il ne fallait pas arriver en retard pour la dernière de la saison régulière à Mériadeck ! Les Boxers de Bordeaux ouvrent le score après seulement 16 secondes de jeu. S'ils dominent la première période, ils ne parviennent pas à creuser l'écart. Amiens finit par profiter d'une double infériorité numérique bordelaise pour recoller (18e, 1-1). En seconde période, les Boxers prennent le large : Horak, Gallet puis Baazi inscrivent un but (32e, 4-1), bien aidés par le gardien n°2 amiénois, en difficulté sur les tirs lointains. Les Gothiques étaient venus sans plusieurs cadres, préservés en vue des playoffs.

Les Boxers ont beaucoup occupé la moitié de terrain amiénoise. © Radio France - Camille Huppenoire

A nouveau surpris en fin de tiers-temps par leurs adversaires (37e, 4-2), les Boxers peuvent compter sur un grand Fouquerel, auteur d'un arrêt dans les ultimes secondes, pour empêcher Amiens de combler l'écart. Le public ne s'y trompe pas et lui réserve une ovation lors de son remplacement à un quart d'heure du terme. Son remplaçant tient son rang et ce sont les Boxers qui trouvent à nouveau la faille, pour un score final de 5-2.

Demande en mariage, départ annoncé : soirée pleine d'émotions

La soirée avait commencé très fort, avec une demande en mariage sur la glace de Mériadeck, avant le coup d'envoi...

Elle a dit oui ! 😍

Ce soir avant le coup d'envoi de la dernière journée de saison régulière de @LigueMagnus, Jonathan a demandé sa compagne Mélissa en mariage ! 💍

Un moment émouvant devant une Patinoire Mériadeck en liesse juste avant d'affronter @LesGothiques ! 🥰#SLMhockeypic.twitter.com/BrtW78fG0f — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) February 26, 2019

Puis en fin de rencontre, le public a pu descendre sur la glace pour une longue séance de photos et de dédicaces avec les joueurs. Philippe Bozon, dont on venait d'annoncer le départ, s'est lui aussi attardé sur la glace. La nouvelle a un peu surpris les spectateurs, qui l'ont spontanément et chaleureusement applaudi. Philippe Bozon, qui a la double casquette entraîneur de club/entraîneur de l'équipe de France, va donc se consacrer uniquement à cette dernière. La charge de travail, "c'était faisable" assure-t-il. Mais la Fédération française de hockey sur glace va lui confier plus de responsabilités. Il fallait donc choisir.

#LigueMagnus A l’issue de la victoire contre les Gothiques d’Amiens, les #Boxers de Bordeaux annoncent que Philippe Bozon ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Émotion du coach et du public, qui descend sur la glace saluer l’équipe. pic.twitter.com/kOeRfAmOwD — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 26, 2019

Le programme des playoffs

Les Boxers de Bordeaux, qui terminent sixièmes de la saison régulière, vont affronter les troisièmes : les Gothiques d'Amiens. Les deux premiers matchs ont lieu à l'extérieur pour les Bordelais.