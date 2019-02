Boxers de Bordeaux : c'est parti pour les playoffs de la Ligue Magnus

Bordeaux, France

Pour Philippe Bozon, l'entraîneur des Boxers de Bordeaux, "ça va être une bonne série." Au meilleur des sept matchs, les hockeyeurs bordelais et les Gothiques d'Amiens vont se disputer une place en demi-finale de la Ligue Magnus de hockey sur glace. Les deux premiers matchs auront lieu ce week-end chez les Picards, mieux classés à l'issue de la saison régulière (3es). Coup d'envoi de la première rencontre ce vendredi soir, à 20h.

Philippe Bozon, entraîneur des Boxers de Bordeaux, s'attend à une série de matchs de haut niveau et prévient : il faudra que ses Boxers soient bien plus disciplinés que lors des derniers matchs pour l'emporter. D'autant plus qu'Amiens est l'équipe la plus disciplinée de la saison régulière : seulement 540 minutes de pénalité cette saison.

Philippe Bozon : "Beaucoup d'intensité, du physique" Copier

Quatre rencontres au minimum, sept au maximum, pour déterminer qui des Boxers ou des Gothiques passera en demi-finale. Après les deux matchs sur la glace amiénoise, ce vendredi soir et ce samedi soir (20h), les bordelais recevront les Picards à Mériadeck ce mardi (20h15) et ce mercredi (20h15). Les autres quarts de finale opposent Rouen à Chamonix, Grenoble à Nice et Angers à Gap.

En saison régulière, avantage Bordeaux

Comme Bordeaux, Amiens n'est pas passé loin, la saison dernière, de la finale de la Ligue Magnus : les deux équipes ont été éliminées en demi-finale. Alors que les girondins cédaient face à Grenoble, Amiens était battu par Rouen, futur grand vainqueur. Gothiques et Boxers veulent faire aussi bien cette saison, voire mieux. Et si les Amiénois ont engrangé de la confiance depuis leur victoire en Coupe de France (17 février), Bordeaux peut se targuer d'avoir battu les Picards trois fois, en quatre confrontations lors de la saison régulière. Dont une courte mais précieuse victoire 0-1 sur la glace du Coliseum, début décembre.

Le programme complet des quarts de finale

Match 1 - Vendredi 1er mars

Rouen - Chamonix (20h) / Grenoble - Nice (20h) / Amiens - Bordeaux (20h) / Angers - Gap (20h30)

Match 2 - Samedi 2 mars

Rouen - Chamonix (20h) / Grenoble - Nice (20h) / Amiens - Bordeaux (20h) /Angers - Gap (18h30)

Match 3 - Mardi 5 mars

Chamonix - Rouen (20h30) / Nice - Grenoble (20h) / Bordeaux - Amiens (20h15) / Gap - Angers (20h30)

Match 4 - Mercredi 6 mars

Chamonix - Rouen (20h30) / Nice - Grenoble (20h) / Bordeaux - Amiens (20h15) / Gap - Angers (20h30)

Match 5 (si nécessaire) - Vendredi 8 mars

Rouen - Chamonix (20h) / Grenoble - Nice (20h) / Amiens - Bordeaux (20h) / Angers - Gap (20h30)

Match 6 (si nécessaire) - Dimanche 10 mars

Chamonix - Rouen (20h30) / Nice - Grenoble (18h30) / Bordeaux - Amiens (18h15) / Gap - Angers (18h30)

Match 7 (si nécessaire) - Mardi 12 mars

Rouen - Chamonix (20h) / Grenoble - Nice (20h) / Amiens - Bordeaux (20h) / Angers - Gap (20h30)