Ligue Magnus : les Boxers de Bordeaux terrassent le champion de France grenoblois (6-4)

Bordeaux, France

Une sortie de route dès leur entrée en Coupe de France, une série de défaites en championnat dont celle contre Rouen à domicile ce mardi...les Boxers de Bordeaux devaient relever la tête devant leur public ce samedi à Mériadeck en match avancé de la 36e journée de Ligue Magnus de hockey sur glace. Contre le leader grenoblois, les Boxers ont remonté un handicap de trois buts et ont été héroïques en défense pour l’emporter (6-4).

Grenoble frappe d’entrée

Il ne faut que 40 secondes aux Brûleurs de Loups de Grenoble, champions de France et leaders du championnat, pour refroidir Mériadeck (1e, 0-1). Les vagues déferlent sur la cage bordelaise et sans un grand Julian Junca dans les buts, l’addition aurait pu être plus salée à la fin de la première période (1-3).

La « remontada » bordelaise

Bordeaux ne s’avoue pas vaincu et les joueurs, bien que dominés, se jettent sur chaque palet qui traîne. Les Boxers refont leur retard et ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Portés par un public qui exulte sur chaque contre-attaque girondine, ils virent même en tête à la fin du deuxième tiers temps (5-3).

Grenoble réduit l’écart à douze minutes du terme (5-4) dans la plus grande confusion, alors qu’il semblait y avoir faute sur le gardien bordelais Julian Junca, par ailleurs excellent et qui sort un penalty grenoblois à 7 minutes du terme. Visiblement épuisés après ce match à très haute intensité, les Boxers finissent arque-boutés en défense tandis que les Grenoblois tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien....laissant la cage vide pour le sixième but bordelais, à 2 secondes de la fin ! (6-4)