Brest : dernier jour pour participer à l'Urban Zone

Débuté mercredi 16 février, l'événement Urban Zone à Brest se termine ce dimanche aux Ateliers des Capucins. En moyenne 1500 personnes par jour sont venues découvrir et pratiquer les sports urbains.

À Brest, organisé par la ville et l'Ufolep 29, l'Urban Zone se termine ce dimanche 20 février après cinq jours d'événement pour découvrir et pratiquer les sports urbains. Près de 1500 personnes chaque jour y ont participé. Au programme notamment du skateboard, du roller, du parcours acrobatique, du foot, de l'escalade, du basket et même du Cross fit.

A Brest, l'Urban Zone ferme ses portes ce dimanche. Ci-dessus l'atelier musculation. © Radio France - Erwan Chassin

L'objectif du tel événement est de faire connaître ces sports dits "de rue" aux petits et grands gratuitement. Le programme ci-dessous.

Des tournois et des contest ont été organisés tout au long de l'événement notamment en basket ou en break dance, future discipline olympique 2024, devant un public toujours très nombreux.

Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent s'amuser sur des structures en mousse, sauter des obstacles en skate-board ou sur les parcours acrobatiques. Tous les ateliers sont encadrés par les bénévoles des associations sportives représentées pour garantir la sécurité et l'apprentissage des pratiquants

A Brest, l'Urban Zone ferme ses portes ce dimanche. Ci-dessus l'atelier basketball et ses tournois. © Radio France - Erwan Chassin

Pour la ville de Brest c'est aussi l'occasion de permettre aux enfants qui n'ont pas pu pratiquer une activité sportive durant la crise sanitaire, de pouvoir rechausser les baskets.