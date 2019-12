Bretagne : découvrez les sportifs nommés aux trophées du sport

Warren Barguil et Cédric Joly figurent parmi les nommés.

Région Bretagne, France

Cette année encore, la Région Bretagne va mettre à l'honneur les sportives et sportifs bretons qui ont porté haut les couleurs de la région sur les podiums des compétitions nationales et internationales. La cérémonie des Trophées du Sport aura lieu ce jeudi 12 décembre au conseil régional de Bretagne et retransmise en direct sur les chaînes locales.

Pour cette 30e édition, six trophées vont être remis aux athlètes bretons en présence de Jerôme Pineau, manager du Vital Concept Cycling Club et parrain de la cérémonie. Un septième trophée sera également décerné par le public qui a pu voter pendant un mois sur internet.

Catégorie "sportive de l'année 2019"

Solène GICQUEL (athlétisme)

Chantal LABAT (voile)

Margaux ROCUET (équitation)

Catégorie "espoir féminin de l'année 2019"

Emma DUPAYS (boxe française)

Shana GREBO (athlétisme)

Cédrine KERBAOL (cyclisme)

Catégorie "équipe féminine de l'année 2019"

Fédération de Gouren

Rennes étudiant cub (volley)

Saint-Grégoire Rennes Métropole Hand

Catégorie "sportif de l'année 2019"

Warren BARGUIL (cyclisme)

Nolan BÉDDIAF (roller)

Cédric JOLY (canoë-kayak)

Catégorie "espoir masculin de l'année 2019"

Manuel GUINARD (tennis)

Steven HENRY (canoë-kayak)

Tom REUX (athlétisme)

Catégorie "équipe masculine de l'année 2019"

Archers de Rennes (tir à l’arc)

Garde du vœu d'Hennebont (tennis de table)

Stade Rennais FC (football)