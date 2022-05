Brillante à Roland-Garros, la montpelliéraine Léolia Jeanjean sort de l'ombre

Titulaire d'une wild-card, autrement dit d'une invitation, Léolia Jeanjean n'en finit pas de surprendre. Alors qu'elle était classée au delà de la millième place, il y a un an, et qu'elle était inconnue du grand public, la montpelliéraine a sorti, sans trembler, la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro huit, ce jeudi, à l'occasion du deuxième tour (6/2, 6/2).

Déjà tombeuse de l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (45e) au premier (6/4, 6/3), la jeune femme de 26 ans a donc réalisé un nouvel exploit, elle qui se révèle sur le tard et qui dispute son tout premier tournoi du Grand Chelem.

En effet, si Léolia Jeanjean a été l'un des grands espoirs du tennis tricolore lorsqu'elle était enfant puis adolescente, l'héraultaise a très tôt été confrontée à une énorme pression et a malheureusement été largement freinée par de sérieuses blessures.

Exilée aux Etats-Unis durant plusieurs années, jusqu'à ses 24 ans, elle n'a cependant jamais abandonné l'espoir de percer, de revenir sur le devant de la scène, de mettre derrière elle les galères physiques et financières, et de vivre de sa passion, alors qu'elle a tout de même suivi, outre-Atlantique, des études de sociologie et de justice criminelle, pour assurer ses arrières.

Elle a un certain âge, elle est donc loin d'être couillonne ! Elle est même plutôt très intelligente et très brillante (Thomas Delgado, entraîneur)

Nouvelle coqueluche du public de la Porte d'Auteuil, la jeune femme licenciée à Toulouse après avoir défendu les couleurs de La Grande-Motte, est dotée d'une "science tactique monstrueuse" selon Thomas Delgado, son entraîneur, et veut désormais se prouver des choses "à elle même", sans esprit de revanche vis à vis de l'extérieur, a-t-il par ailleurs affirmé au micro France Info de Fabrice Abgrall.

Déterminée à poursuivre son ascension, elle affrontera la roumaine Irina-Camelia Begu (63e), ce samedi, avec l'ambition de se hisser en huitième de finale de la compétition.

Au micro de Fabrice Abgrall, Thomas Delgado, entraîneur de la française depuis trois mois, n'est pas surpris de son niveau de jeu actuel, à Roland Garros.

