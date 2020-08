Budget validé pour les Boxers de Bordeaux en Ligue Magnus

Les comptes des Boxers de Bordeaux validés par la commission nationale de suivi et de contrôle de gestion de la fédération de Hockey sur glace. Les Boxers repartent donc en Ligue Magnus. Thierry Parienty, le président du club s'en réjouit. "Les mesures de redressement mises en place depuis 2 ans... le soutien collectivités... et partenaires... permettent de démarrer la saison sereinement, avec ambition (et sans point de retard)". Contraint depuis deux ans à une cure d'amaigrissement par la fédération française suite à un déficit de 500 000 euros aujourd'hui comblé, les Boxers auront un budget cette saison, de 2,2 millions d'euros, identique à celui de la saison passée.

La saison débute à Rouen pour Bordeaux, le 26 septembre. Rendez-vous ensuite à la Patinoire Mériadeck le 29 septembre à 20h face à Gap. Et derby contre l’Hormadi d’Anglet à la Barre le 2 octobre.