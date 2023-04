"C'est du jamais vu en Mayenne", 99 participants vont courir 105 km autour du Mont des Avaloirs

Plus de 800 coureurs participent depuis la nuit de samedi 29 à dimanche 30 avril pour le trail "À la conquête des Avaloirs". Quatre parcours sont prévus au départ du stade municipal de Pré-en-Pail : 14 kilomètres, 34 kilomètres, 57 kilomètres et du jamais vu en Mayenne, un parcours de 105 kilomètres.

Faire découvrir "notre beau territoire"

105 kilomètres de courses, ça s'appelle un ultra-trail. Imaginez bien, c'est plus de deux marathons à la suite ! La course est loin d'être une promenade de santé puisqu'il faut compter sur 2.200 mètres de dénivelé positif, sur des chemins entre la boue, les cailloux et la poussière. C'est une épreuve totalement inédite en Mayenne, d'après Guillaume Gaucherin, l'organisateur de l'événement. "À ma connaissance, oui, c'est la première fois qu'on a un ultra trail en Mayenne. On a un beau territoire qu'on veut faire découvrir aux coureurs et 40 kilomètres, un marathon, ce n'est pas suffisant. Donc, on s'est dit on aller tenter de faire plus et passer la barre fatidique des 100 kilomètres, pour certains coureurs, c'est super intéressant."

Stoppé par le confinement

L'épreuve devait avoir lieu en 2020, mais elle a été reportée trois fois, en raison de la crise sanitaire. "On était prêt à se lancer dans l'épreuve et puis on a dû y renoncer à cause du confinement au printemps 2020, raconte Guillaume Gaucherin. Donc on s'est dit cette année 2023, c'était la bonne, on y va, tous les feux sont au vert."

Monter les 108 marches du belvédère du Mont des Avaloires

Le circuit de 105 kilomètres va sillonner tout le pays de Pail, avec des passages dans l'Orne et en Sarthe et bien sûr, une étape par le célèbre belvédère du Mont des Avaloirs. "C'est l'objectif de cette course, reconnaît Guillaume Gaucherin. Les coureurs du 57 et ceux du 105 kilomètres vont avoir la chance d'aller tout en haut des 108 marches du belvédère pour voir la belle vue qui s'offre à eux." Les 99 coureurs de l'ultra trail ont jusqu'à 17 heures ce dimanche pour franchir la ligne d'arrivée.