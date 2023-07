"C'est génial d'entrer dans le monde du sport" : à un des JO 2024, les breakdanceurs sarthois ont déjà hâte

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. Il reste un an avant le début de la compétition et il y a des chances pour que le breakdance sarthois soit représenté. Les danseurs ont hâte de ce nouveau challenge et espèrent faire connaître leur culture.

Les épreuves de breaking aux Jeux Olympiques de Paris auront lieu les 9 et 10 août 2024 © Maxppp - Isaac Fontana "Je pense que c'était quand même un peu inattendu. C'est un peu arrivé comme un coup d'éclair pour nous." Khalil Chabouni, originaire de Montpellier, fait partie de l'équipe sarthoise de breaking Legiteam Obstruxion depuis 13 ans. Khalil Chabouni est aussi membre de l'équipe de France de breaking et il a été sélectionné pour faire partie du pôle France pour peut-être intégrer les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris. ⓘ Publicité "Je suis en route pour aller chercher une qualification pour les JO. Mais avant ça, il faut pouvoir se qualifier pour une première étape qui sélectionne 48 athlètes dans le monde qui ensuite participeront aux qualifications pour les Jeux." Encore quelques étapes avant de, peut-être, représenter la France. Un long chemin parcouru Pour Khalil Chabouni cette première apparition du breaking aux Jeux Olympiques est une vraie reconnaissance pour ce sport qu'il pratique depuis 20 ans. "Aujourd'hui, je m'entraîne dans une structure qui s'appelle l'Insep, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Je suis suivi par des médecins, par des kinés. C'est incroyable le chemin parcouru par ce sport qui est né dans la rue. C'est une opportunité incroyable." Il poursuit : "On avait déjà évidemment coché la case de l'artistique parce que cette danse fait partie de la culture hip hop, faut pas oublier que c'est né dans le Bronx dans les années 70. C'est une culture, un art, mais effectivement sans performance athlétique, sans un bon état de forme, c'est quand même assez difficile de breaker correctement. C'est génial de pouvoir entrer dans le monde du sport." C'est aussi l'avis de son ami et coéquipier dans l'équipe sarthoise de breaking et originaire du Mans, Sékou Diagouraga. "Que ce soit reconnu en tant que sport*. C'est une belle vitrine. Honnêtement, c'est une belle consécration et ça fera connaître aussi la discipline parce qu'elle est peu connue du grand public, c'est un cercle assez fermé. **Je dirais que c'est même une victoire.*" Les épreuves de Breaking aux Jeux Olympiques auront lieu les 9 et 10 août sur la place de la Concorde à Paris.