"C'est la victoire de sa vie" : les réactions de l'entourage de Johan Clarey après la médaille d'argent

Les réactions fusent après la médaille d'argent de Johan Clarey lors de la descente olympique messieurs. Sa femme Perrine, ses coéquipiers et l'ancien champion olympique Antoine Dénériaz sont unanimes : "après tous les efforts de Johan, c'est la victoire de sa vie."

La victoire de Johan Clarey n'a laissé personne indifférent. À 41 ans, il signe le plus beau succès de sa carrière. France Bleu Pays de Savoie vous accompagne pendant toute la durée de ces JO de Pékin.

Trop content pour notre papy - Matthieu Bailet, 27e de la descente

La victoire sa vie

Perrine Clarey, la compagne de Johan Clarey était sur France Bleu Pays de Savoie ce lundi matin : "On a du mal à réaliser. C'est vrai que vice-champion olympique, c'est dingue, j'en ai les larmes aux yeux. C'est vraiment quelque chose de super. J'ai vécu ça toute seule devant mon écran, dans le lit. J'ai reçu un petit message quand même, avec un cœur. Il n'est jamais très expressif."

ECOUTEZ - Perrine Clarey, la compagne de Johan Clarey, médaillé d'argent. Copier

Le skieur alpin français Antoine Dénériaz, né à Bonneville en Haute-Savoie et champion olympique de la descente à Turin en 2006 a salué la performance du vétéran : "J'espère quand on se verra au retour pour fêter ça, c'est vraiment génial. Et puis, je suis réellement content pour toute cette équipe, l'équipe de France de ski parce que les Jeux démarrent super bien pour eux. Il a mis l'équipe de France sur la voie des médailles."

ECOUTEZ - La réaction du champion olympique de Turin en 2006 Antoine Dénériaz Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Matthieu Bailet, à propos de la médaille d'argent de Johan Clarey : "Énorme ! Trop heureux pour lui, pour notre ''papy''. Une putain de médaille, que du positif, il mérite. Il a eu cette pointe de lucidité en plus, il a réussi à l'emmener jusqu'en bas."