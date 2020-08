Il y a quatre ans, jour pour jour, la judokate girondine Émilie Andéol décrochait la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. L'ancienne sportive revient sur son exploit et nous raconte le chemin parcouru depuis.

"Le plus beau jour de ma vie" : la Girondine Émilie Andéol, quatre ans après sa médaille d'or olympique à Rio

"Juste de vous en parler, je me revois ce jour-là" avoue avec émotion Émilie Andéol. "Tout le monde m'applaudit, il y a toute ma famille, je monte sur le podium et j'ai les larmes qui coulent". Voila comment l'ancienne judokate résume ce 12 août 2016, jour où elle décroche la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro dans la catégorie +78 kilos. Elle devient alors la première française à remporter l'or olympique dans cette catégorie, considérée comme la plus lourde du judo féminin.

"C'est le plus beau jour de ma vie" - Émilie Andéol, championne olympique de judo

Une championne olympique sans emploi

Après la victoire et la gloire, la sportive olympique originaire de Marcheprime a ensuite connu une longue période de battement. Sans emploi pendant plusieurs mois, Émilie Andéol a tiré la sonnette d'alarme l'année dernière, dans une interview avec Le Parisien, pour alerter sur la gestion d'accompagnement d'après-carrière des sportifs.

"Pendant ces quatre ans, j'en suis venue à parfois regretter ma médaille, se désole-t-elle. Je n'étais pas préparée à ce que ce soit aussi dur. Émilie Andéol explique avoir pourtant continué les études pendant toute sa formation sportive pour se préparer en cas d'arrêt de sa carrière. Mais après sa victoire aux Jeux olympiques, elle s'est sentie très seule. "On met tout en place pour nous, les sportifs, pendant qu'on est en carrière, mais une fois que ça s'arrête, on est laissé à nous-mêmes".

Un accompagnement plus global pour les athlètes

La Girondine souligne ne pas être un "cas isolé". Elle souhaite la mise en place d'un accompagnement global pour tous les athlètes après leur carrière, pour se reconvertir professionnellement mais aussi physiquement. "Je n'ai jamais été aussi malade et aussi cassée de partout que lorsque j'ai arrêté la compétition" raconte-t-elle avec humour.

L'ancienne sportive a depuis pris la direction de la Fondation Ippon, rattachée au cabinet de conseil Ippon technologie, spécialisé en nouvelles technologies. La fondation cherche à démocratiser l'accès aux outils numériques dans les écoles en Afrique mais aussi dans certains quartiers défavorisés en France. "Je suis très heureuse de mon nouveau métier, je voulais vraiment que ma notoriété serve à quelque chose" se réjouit-elle.

Émilie Andéol n'a pourtant pas prévu de couper complètement les liens avec le milieu sportif. L'ancienne judokate sera aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine pour commenter le judo pour France Télévisions.