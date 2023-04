"C'est mythique ", l'alsacien Régis Stoltz en lice pour les 24 heures du Mans Motos

"C'est une course mythique et c'est un rêve ! ", le pilote alsacien Régis Stoltz est en lice ce week-end, pour les 24 heures du Mans Motos.

ⓘ Publicité

Une première chez les pros

C'est parti ce samedi à 15 heures, pour les 24h du Mans du moto, sur le circuit Bugatti. Dans les starting-blocks, il aura un alsacien : Régis Stoltz, c'est sa 3e participation à cette course mythique.

Mais c'est avant tout une première chez les pros. Il sera au guidon de la Yamaha numéro 53, dans l'équipe Mana-Au, avec deux autres de ses coéquipiers.

Une préparation rigoureuse

Régis Stoltz est âgé de 27 ans, il est originaire de Sentheim dans la vallée de Masevaux, il s'est entrainé sur le circuit de l'anneau du Rhin pour la préparation. Avant la compétition, il a fait une à deux heures de sport par jour : musculation, escalade, course à pied.

"Il faut du cardio, de l'endurance physique et musculaire. Il faut aussi du moral parce qu'à 4 ou 5 heures du matin on a plus envie de piloter tellement c'est dur ! ", résume Régis Stoltz qui espère se hisser dans le top 10 de la compétition.

Régis Stoltz s'est entrainé sur le circuit de l'anneau du Rhin - Anneau du Rhin

À lire aussi 24 Heures du Mans motos : des bouchons dès jeudi, comment circuler