Internationaux de France de patinage : "c'est Noël avant Noël d'avoir le gratin du patinage à Grenoble"

Une affiche digne des Jeux Olympiques d'hiver. Pour la première fois, Grenoble accueille du 17 au 19 novembre 2017, les Internationaux de France de patinage artistique. L'événement se tient à la patinoire Pôle Sud et peut attirer jusqu'à 3 500 spectateurs chaque jour.

"'Grenoble correspond parfaitement à la jauge", s'enthousiasme Gérard Balthazard, président du club de Grenoble Isère Métropole Patinage. Selon lui, la patinoire Pôle Sud convient parfaitement à ce type d'événement.

" Nous sommes dans les Alpes, nous sommes tous fans des sports de glisse" - Gérard Balthazar, président du Grenoble Patinage

Grenoble succède ainsi à Bordeaux et Paris (Bercy) pour ces Internationaux de patinage. De nombreux champions sont attendus ce week-end, comme le couple vedette Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, sacrés champions d'Europe en janvier dernier et doubles champions du monde. À quelques heures de la compétition, les deux champions se disent confiants.

Témoignage de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis Copier

Les Français attendus

Vanessa James et Morgan Ciprès (troisièmes du Skate Canada) seront également présents, ainsi que Kevin Aymoz. Le patineur grenoblois participe à sa plus grande compétition. Gérard Balthazard exulte, "il va patiner à Grenoble, sa terre de prédilection". Déception en revanche pour Chafik Besseghier, victime d'un pneumothorax, il a déclaré forfait. "C'est la loi du sport, la santé avant tout ", précise le président du club.

Les Japonais seront aussi de la partie, à commencer par la jeune vedette Shoma Uno, 19 ans, premier à placer un quadruple flip en compétition. "On se demande si on est au Japon ou à Grenoble " blague Gérard Balthazard. Une grande répétition sur la glace de Pôle Sud à trois mois des jeux olympiques de Pyeongchang.