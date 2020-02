C'est parti pour 3 jours de portes ouvertes au centre aquatique Nungesser

Valenciennes, France

Après l'incendie de la piscine en 2014, les nageurs de Valenciennes attendaient cette ouverture avec impatience. Après près de 2 ans de travaux, et un petit retard dans la livraison suite à une fuite d'eau en décembre, le centre aquatique Nungesser a été inauguré ce jeudi.

Un espace de 6000m2 très design avec à l'entrée une fosse de 20 mètres, où on peut voir les plongeurs s'activer sur 3 paliers. Il n'existe que 12 fosses de cette profondeur en France.

A l'intérieur un bassin olympique de 50 mètres, recouvert d'inox avec 10 couloirs de nage, un bassin modulable. Un équipement qui va gonfler les effectifs du PCVA le président du club de natation et de water polo

On avait 350 adhérents, je pense qu'on va arriver à 400, 450 d'ici 1 an et demi, 2 ans. L'idée c'est que le PCVA devienne un club phare de la région, voir au niveau national, on a des ambitions !

Un bassin pour s'amuser, et un espace pour se détendre

Bassin ludique © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Pour s'amuser, un bassin d'activités pour les aquasports (aquabiking, aquafitness...), les bébés nageurs, etc, un bassin ludique avec des banquettes à bulles, un toboggan de 20 mètres, et puis un espace découverte de l'eau pour les tout petits.

Le centre propose aussi un espace bien-être avec un bassin balnéo, 1 jacuzzi, un hammam, 2 saunas, mais aussi un jardin zen avec une terrasse extérieure pour les beaux jours.

Pour ceux qui n'aiment pas se mouiller, un espace fitness avec machines, et cours très variés BoduPump, etc.

Enfin pour reprendre des forces après tous ces efforts, le centre propose aussi un restaurant.

Les premiers visiteurs sont sous le charme comme Francine et Francine, les belles soeurs

On ne pouvait pas rêver mieux ! je crois qu'on atteint le summum là . C'est grandiose, je crois que la détente ça doit être sympa

Un centre ouvert 7 jours sur 7

Le centre aquatique Nungesser qui espère attirer 400 000 visiteurs par an sera ouvert 7 jours sur 7 de 7h30 à 21h en semaine, et de 9h à 18h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche.

Si vous voulez découvrir ce nouvel équipement rdv ce vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 19h, et dimanche de 10h à 18h.