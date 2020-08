C'est parti pour 6 jours de course non-stop à Privas

Une cinquantaine de coureurs s'élancent ce dimanche au stade de Privas pour 144 heures de course quasiment non-stop. La 15ème édition des 6 jours de France partira à 14h00. Jusqu'à samedi prochain, les participants feront une boucle d'un peu plus d'un kilomètre dans le stade du lac.

Des conditions sanitaires strictes

Le but de cette course est d'effectuer la plus longue distance en l'espace de six jours. "Chacun gère son sommeil", explique l'organisateur Gérard Ségui. Pour l'instant, le record tout confondu est de 881,5 km détenu par le français Olivier Chaigne en 2012.

Cette 15ème édition - la 6ème à Privas -, sera forcément perturbée par la crise sanitaire. Le nombre de participants est en baisse pour l'épreuve reine. "D'habitude, nous avons des Australiens, des Japonais, des Américains mais là, ils ne sont pas venus", regrette Gérard Ségui. L'organisateur a fait signer à chaque participant une charte qui impose le respect stricte des gestes barrières.

Chaque coureur devra conserver un masque dans sa poche car si le port n'est pas obligatoire pendant la course, il faudra malgré tout se couvrir le visage pendant les ravitaillements. "Nous obligeons également les coureurs à conserver deux mètres de distance entre eux pendant la course", détaille Gérard Ségui.

Davantage de participants sur les autres épreuves

Après l'annulation de nombreuses courses en début d'année en raison de la crise sanitaire, des coureurs ont demandé à Gérard Ségui d'organiser une nouvelle épreuve. Pour la première fois, il y aura donc une course des 24 heures en plus des 48 heures, reconduite cette année.

Toutes courses confondues, le nombre de participants sera donc plus important que l'année dernière.