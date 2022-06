"Quand on se sent bien, on continue" : Teddy Riner prolonge au PSG judo jusqu'en août 2024

Son contrat arrivait à échéance ce mois-ci mais Teddy Riner reste bien à Paris ! Le judoka prolonge son contrat avec le PSG judo jusqu'en août 2024, soit après les Jeux Olympiques de Paris. Il l'a annoncé ce lundi 20 juin 2022.

"C'est une évidence, quand on est à la maison et quand on se sent bien quelque part, on continue l'aventure", a confié Teddy Riner à France Bleu Paris.

Riner et le PSG, c'est une histoire particulière. C'est dans ce club qu'il a été formé étant jeune. Un club que le décuple champion du monde de judo a repris en 2017 pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.

La retraite après Paris 2024 ?

"Ca a été mes premiers pas dans le judo, ça a été mon premier amour de club de foot. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'aime ce club", se réjouit le sportif. C'est là où je suis né et là où je terminerai !"

On n'en est pas encore à parler de retraite. Mais il pense aussi à la prochaine génération de judokas, qui s'illustre déjà sur les tatamis. Le PSG a remporté les championnats de France (or pour les hommes et les femmes) ainsi que la Ligue Europa (or pour les hommes et les femmes).

Son avenir, l'ambiance du club... Retrouvez une interview complète de Teddy Riner, avec Pia Clemens, dans 100 % PSG ce mardi à 18 heures sur France Bleu Paris.