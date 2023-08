"C'était le vrai cheval, le talent à l'état pur", Ready Cash le plus grand trotteur mayennais est mort

Il était une star parmi les trotteurs français. Le cheval mayennais Ready Cash est mort à 18 ans dans son haras de Beuvron-en-Auge (Calvados). Deux fois vainqueur du plus prestigieux prix de trot attelé, le prix d'Amérique en 2011 et 2012, et géniteur de nombreux autre chevaux prodiges, il a succombé à une crise de colique.

Le plus grand cheval né en Mayenne

"Je crois oui que c'est le plus grand, Ready Cash a battu tous les records", commence notre spécialiste hippisme Hervé Fortin. Une carrière marquée par deux victoires consécutives au Prix d'Amérique, drivé par Franck Nivard. "Il fallait un vrai pilote derrière", se souvient Hervé Fortin, "c'était un cheval très nerveux!"

En plus de sa carrière de trotteur, Ready Cash a aussi eu une carrière de reproducteur. "Niveau reproduction, il a été le champion des champions", raconte le spécialiste. Parmi ses poulains, trois vainqueurs du Prix d'Amérique : Bold Eagle, Face Time Bourbon et Readly Express, "c'est quand même exceptionnel, on a jamais vu ça," insiste Hervé Fortin.

Au total, Ready Cash, c'est presque 4 300 000 euros de gains pendant sa carrière. "C'était le vrai cheval, le talent à l'état pur" conclut Hervé Fortin. Et l'héritage de champion de Ready Cash n'est pas perdu, grâce à ses poulains, eux aussi performants et qui transmettent le patrimoine génétique : "les rejetons Bold Eagle et Face Time Bourbon font déja des poulains, et les petits-enfants de Ready Cash se manifestent déjà sur les pistes, donc je crois que la chaîne n'est pas près de s'arrêter."