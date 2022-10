"Ça m'étouffe, ça m'angoisse" : la mère de Jordy Weiss n'assistera pas au prochain combat de son fils

A quelques jours d'un combat très important dans la carrière de Jordy Weiss, nous sommes allés à la rencontre des proches du boxeur mayennais. La famille Weiss appartient à la communauté des gens du voyage. Elle est installée sur l'aire d'accueil de Changé aux portes de Laval. C'est là, au milieu des caravanes que Thérèse, la maman de Jordy s'est confiée.

Thérèse, pouvez-vous nous parler de Jordy ?

Jordy est le plus jeune de la famille, c'est le benjamin. Et pour nous, c'est toujours un petit bébé malgré le fait qu'il va avoir 30 ans. C'est toujours un petit. C'est mon bébé et je suis fière de lui. Fière de lui parce que j'ai eu quatre enfants dont trois sont handicapés, atteints par des maladies génétiques. Et donc, mon fils relève tout derrière. Jordy combat aussi pour eux et mes enfants sont fiers de leur frère.

Est-ce que vous aimez aller voir votre fils boxer ?

Franchement, je ne peux plus aller voir les combats. J'y vais pour lui faire plaisir. Et une fois que Jordy m'a vu, je sors, je vais dehors. Je ne reste pas, je peux pas. Ça m'étouffe, ça m'angoisse. Et puis, je fume ma cigarette. C'est pas une cigarette, c'est une dizaine, tellement je stresse. J'ai peur. C'est vrai qu'il ne prend jamais des combats faciles et moi, tout ça, ça m'impressionne maintenant.

Il paraît que c'est toujours vous qui prépare les repas de Jordy ?

Oui, c'est moi qui prépare les repas pour toute la famille. Alors comme il est au régime, nous sommes tous au régime parce qu'on ne veut pas lui faire envie. Habituellement, le manouche mange beaucoup. Comme Jordy boxe, il faut faire attention à son poids. Je cuisine beaucoup de légumes, beaucoup de poisson, pas de gras. C'est difficile parce que, l'hiver par exemple, nous mangeons beaucoup de pot-au-feu, des ragoûts, des grosses marmites on va dire. Mais comme il est là Jordy, on évite de faire tout ça pour pas lui donner envie, parce que sinon, il craque des fois aussi. C'est dur pour lui. Et puis, trois ou quatre jours avant un combat, plus personne ne mange dans la famille. à cause du stress, je vous jure. Tout le monde n'est pas bien (sic). On est tous énervé. On voudrait que ça soit passé.

La religion a-t-elle une place importante au sein de votre famille ?

Oui, c'est très important pour nous. Nous sommes croyants. Nous avons grandi avec cette éducation religieuse. On sait que le Seigneur existe, parce qu'on a déjà vu des miracles. Et je prie souvent pour Jordy. A chaque fois qu'il boxe. Que le Seigneur le garde tous les jours, tous les jours. Jordy aussi est croyant. Comme il boxe, ce sont des prières graves et on sait que le Seigneur le garde.

Quel regard portez-vous sur la carrière de votre fils ?

Il a tellement rêvé d'être champion du monde. C'est son rêve. Il a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. On ne le voit même plus, il est toujours parti. Il est très sollicité. Et moi, ça me manque de ne pas le voir car j'ai trop l'habitude de mon petit. Et nous, les gens du voyage, trop longtemps sans se voir, ce n'est pas possible. Après, on est malade, on est angoissé, on s'ennuie. C'est dur pour nous. Il faut qu'on se voit souvent. On a tous les jours des nouvelles pour savoir où il est, si cela va bien. Faut qu'il fasse attention à lui.