"Ce ne sera pas facile" Richard Gasquet avant son retour à la compétition à Montpellier

Le tennisman Sérignanais Richard Gasquet 58eme joueur mondial fait son retour à la compétition cette semaine à l'Open Sud de France à l'Arena de Montpellier. Il joue les 16ème de finale mercredi contre son copain Gilles Simon actuel 59ieme à l'ATP. Gasquet 33 ans, n’a plus joué depuis sa défaite au deuxième tour à Bâle (Suisse) en raison d'une blessure au genou gauche, un kyste qui le tient éloigné des courts depuis octobre dernier. Il fait donc son retour au plus haut niveau cette semaine dans l'Hérault. A deux jours de son premier match, il a répondu aux journalistes lors d'une conférence de presse ce lundi en début d'après midi à l'Arena : "Je me suis déjà mieux senti sur cet Open qu'aujourd'hui, c'est clair. Je me suis arrêté quasiment trois mois donc c'est compliqué. De jour en jour ça va mieux mais je ne suis pas à mon meilleur niveau. Je vais juste essayé de faire un bon match , mais qui que soit en face de moi , je ne serai pas favori."

Richard Gasquet s'est dit ravi de jouer à Montpellier ou il s'est hissé six fois en finale "plus le temps passe et moins j'aurai d'occasion de disputer ce tournoi donc _il faut que je profite des quelques années qui me reste_."

Richard Gasquet parle de sa blessure et de son bonheur de rejouer à Montpellier Copier

Un joli palmarès

Richard Gasquet est né le 18 juin 1986 à Béziers. Au cours de sa carrière, il a remporté 15 titres ATP dont l'Open Sud de France à trois reprises. Il a réalisé sa meilleure saison en 2007, disputant le Masters et se hissant au 7eme rang mondial. Il a joué trois demi-finales de Grand Chelem (2007, 2013, 2015). Médaillé de bronze aux JO de Londres en 2012, en double (avec Julien Benneteau) il a également remporté la Coupe Davis en 2017.

