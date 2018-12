"Ça permet d'éliminer les kilos pris à Noël" : 1 500 courageux participent à la "corrida" d'Arnage

Arnage, France

Pas facile de participer à une course à pied en pleine période de fêtes de fin d'année. Même si les parcours sont assez plats et pas trop exigeants, il faut quand même trouver la force de courir pendant 5 ou 10 kilomètres. Ce courage, 1 500 personnes l'ont trouvé dimanche 30 décembre. Ils ont participé à la 30e édition de la "Corrida d'Arnage". Certains se sont privés lors du réveillon ou le jour même de Noël. _"_Pas trop d'excès, on fait attention à ce qu'on mange et on s'entraîne un peu. Si on consomme trop d'alcool et on mange trop, après on est lourd et on a du mal à faire les performances qu'on fait en temps normal", précise Christophe.

Ça permet d'éliminer les kilos en trop pris pendant les fêtes et d'éliminer les abus.

Se priver à Noël pour performer ou profiter des fêtes ?

Ses enfants n'ont pas été aussi sages. "Je suis gourmand, je ne me suis pas limité à Noël. _J'ai pris du foie gras, beaucoup de confit de canard parce que j'aime ça_", sourit Kylian. "C'est pas forcément bon pour courir, mais c'est Noël, il faut en profiter", poursuit l'adolescent.

On se fait plaisir, de bons repas, beaucoup de chocolat", Solène

Mais à l'issue des 5 kilomètres, ceux qui n'ont pas fait de régime spécial sont satisfaits. Kylian a battu son frère et son père. Quant à Solène, elle a battu de deux minutes son objectif de chrono.