Ça se précise pour le projet de grands travaux au Palais des Sports de Beaublanc

Les élus de la ville de Limoges ont lancé ce jeudi en conseil municipal, la 1ère étape du projet de grands travaux au Palais des Sports de Beaublanc. On peut même dire que c'est "la première pierre" avec le lancement d'un concours de maitrise d'œuvre approuvé ce jeudi. Il s'agit de trouver le bureau d'architecte qui proposera les meilleures solutions avec le budget alloué. Soit environ 50 millions d'euros. Il sera choisi par un jury composé en partie de personnalités spécialistes du sport, avec notamment Pascal Biojout, organisateur du Tournoi Open de tennis féminin de Limoges et du All Star Game de basket, mais aussi de membres des fédérations de basketball et de handball.

Un équipement de plus de 12 mille mètres carrés pour les entrainements

Dans un 1er temps, les travaux porteront sur la rénovation des réseaux. Chauffage, ventilation, plomberie, électricité. Les sols, murs et plafond vont aussi avoir le droit à un coup de jeune. La ville prévoit également la création de salons et d'espaces réceptifs, de buvettes, d'une annexe pour les médias et surtout d'augmenter autant que possible la jauge de Beaublanc. Dans un second temps, la ville veut créer un nouvel équipement complémentaire d'environ 12 mille 500 mètre carrés comprenant une salle d'entrainement spécialisée basket avec 300 places en tribune. Et une salle d'entrainement pour le Limoges Handball avec une salle multisport de 2 mille 500 places assises.

Début des travaux à priori en 2023

Des locaux mutualisés pour les centres de formation des deux clubs phares de Limoges sont aussi prévus. Mais aussi un pôle santé, performance et récupération. Au delà des équipements pour les clubs professionnels, d'autres aménagements sont dans le projet. Notamment des locaux et salles de réunions pour les associations sportive et le service des sports. Ainsi que des locaux techniques et de stockage. Un million d'euros doit aussi servir aux aménagements extérieurs. En particulier sur le parvis. L'entrée et l'esplanade Cheminade seront aménagées. Un parc de stationnement de 150 places est aussi envisagé en sous-sol. Des travaux que la ville espère voir débuter d'ici 2023.