Le Caen Basket Calvados entame une préparation qui le mènera jusqu'à la reprise de la N1

Après une pré-rentrée, les basketteurs caennais ont commencé ce lundi une préparation qui les mènera jusqu'à la coupe de France (21 ou septembre) puis à la reprise du championnat de Nationale Une le 25 septembre prochain.

La saison dernière, le Caen Basket Calvados a manqué la montée alors qu'il n'a perdu que trois matchs en vingt-six journées. Pour conserver cette dynamique mais en obtenant cette fois l'accession en Pro B, le club caennais a joué sur une certaine stabilité.

"On a réussi à garder un bon noyau de joueurs, estime le capitaine Moïse Diamé. Et certains comme Flo (Thibédore) ou Bryson (Pope) sont avec le même coach depuis trois et huit saisons. Tout cela constitue des éléments positifs.

Cela nous permet de gagner un peu de temps dans la compréhension de ce que le coach veut. Ce sont les choses sur lesquelles on doit justement s'appuyer pour intégrer au mieux les nouveaux."

A l'intersaison, le CBC a recruté cinq joueurs (Le pivot Waverly Austin, l'arrière Kevin Bracey-Davis, le retour de Gide Noël, les meneurs Frédéric Loubaki et Olivier Romain).

"La saison dernière avait été de qualité aussi bien sur le parquet qu'en dehors, explicite le coach caennais Fabrice Coursier. Le groupe avait bien pris. L'ambition était de ne pas trop changer tout en amenant une force supplémentaire à différents postes. Je pense que l'on a réussi mais c'est l'avenir qui nous le dira.

L'objectif reste le même, à savoir posséder une équipe défensive mais avec un potentiel offensif un peu plus élevé que celui de l'année dernière."

Le CBC jouera son premier match amical à Granville le Ier septembre prochain face à Fougères (N2)