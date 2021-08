Démarrage d'un chantier de deux ans pour le futur Palais des Sports de Caen

Le chantier du futur Palais des Sports de Caen a débuté ce lundi par des travaux de terrassement qui dureront près de trois mois.

C'est le départ d'un projet de 40 millions d'euros lancé en 2017. Il remplacera en septembre 2023 au terme de deux ans de travaux l'actuel vénérable Palais des Sports mis en service il y a 53 ans.

Le futur Palais des Sports est construit à proximité du Zénith de Caen et de l'actuel Palais des Sports.

"Cela permettra de mutualiser le Parc des Exposition et le Zénith à proximité et l'actuel Palais des Sports sera maintenu comme salle d'entraînement, explique Aristide Olivier, le vice-président de Caen-la-Mer. Et donc on aura un plateau exceptionnel avec trois grands équipements et 1500 places de parkings pour accueillir tout ce monde avec une vraie synergie et un vrai bâtiment enfin adapté à la pratique sportive."

Le futur Palais des Sports sera livré pour septembre 2023 - Caen-la-Mer

De forme ronde, le futur Palais des Sports sera dédié au sport de haut niveau (CBC, Vikings du Caen Handball...) et à l'événementiel sportif comme les matchs des sélections nationales ou l'Open de Tennis de Caen.

"Comme c'est un Palais des sports qui n'accueillera pas de spectacles puisqu'il est à proximité du Zénith, on a fait le choix d'une configuration à 360 degrés en deux étages avec un premier anneau de 2600 places et un deuxième anneau de 1600 places qui permettront d'être proche du terrain. Les premiers rangs pourront même être rétractables ou non selon la discipline pour être au plus proche des sportives et des sportifs."

Après la phase de terrassement, le futur bâtiment commencera à sortir de terre à l'automne ou à l'hiver prochain avec le début des travaux de gros oeuvre.