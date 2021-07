Calendrier, horaires, retransmission : tout savoir sur les JO de Tokyo, qui débutent ce vendredi

Ce vendredi, la flamme olympique va enfin illuminer le stade de Tokyo. Avec un an de retard à cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques vont s'ouvrir au Japon ce 23 juillet, avec un protocole sanitaire strict et sans public. Les épreuves se dérouleront jusqu'au 8 août. Les Jeux Paralympiques suivront, du 24 août au 5 septembre.

Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture ce vendredi 23 juillet aura lieu à partir de 13 heures, heure française, dans le Stade olympique de Tokyo. Idem pour la cérémonie de clôture le dimanche 8 août.

Deux binômes de porte-drapeaux ont été désignés. La judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït-Saïd porteront le drapeau tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet. Pour les Jeux paralympiques, ce sont la parajudokate Sandrine Martinet et le joueur de tennis fauteuil Stéphane Houdet qui ont été choisis et guideront la délégation française.

Horaires

Il y a sept heures de décalage horaire entre le Japon et la France. Lorsqu'il est midi à Tokyo, il est 5 heures du matin à Paris. Les épreuves se dérouleront donc vers minuit et jusque vers 15 heures pour le public français. Les horaires des épreuves sont à retrouver sur le site officiel des JO de Tokyo, en cliquant ici.

Le calendrier des épreuves

Les JO de Tokyo proposeront un nombre record de 33 sports pour 339 épreuves organisées sur 42 sites de compétition. Plus de 11.000 athlètes sont attendus, dont 378 Français. Cinq nouveaux sports ont été ajoutés au programme : le surf, l’escalade, le karaté, le baseball/softball et le skateboard.

Calendrier des épreuves. © AFP - Valentina BRESCHI, Sofiane OUANES

Calendrier des épreuves d'athlétisme

Calendrier des épreuves d'athlétisme. © AFP - Laurence CHU, Sofiane OUANES

Comment suivre les JO en France ?

Les JO seront à suivre en direct sur francebleu.fr, chaque jour. Les épreuves seront retransmises en direct sur les chaînes du groupe France Télévisions, ainsi que sur Eurosport 1 et Eurosport 2.

Des JO paritaires

Sur le plan sportif, ces JO sont déjà historiques, puisque pour la première fois, il y aura autant de femmes que d'hommes à participer aux 339 épreuves au programme au nom de l'équilibre entre les sexes cher à Thomas Bach, le président du Comité international olympique. Il a également poussé pour l'inclusion de sports dits "jeunes et urbains", comme le skateaboard, le surf, le basket 3x3 ou encore l'escalade.

Quelles sont les mascottes de ces Jeux ?

Miraitowa pour les Jeux Olympiques

La mascotte des JO s'appelle Miraitowa. Les mots japonais "mirai" et "towa" signifient "futur" et "éternité". "Cette combinaison de mots représente parfaitement le souhait des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de créer un avenir plein d’espoir dans le cœur des gens du monde entier", indique le site officiel de JO.

Sa personnalité s’inspire du proverbe japonais "apprends du passé et développe de nouvelles idées". Aussi, "Miraitowa est naturellement gai et très athlétique et possède un sens remarquable de l’intégrité. Il a par ailleurs un pouvoir très spécial : celui de pouvoir se téléporter où bon lui semble !"

Someity pour les Jeux Paralympiques

Les Jeux Paralympiques auront eux pour mascotte Someity. Son nom vient de "Someiyoshino" qui est un type de cerisier en fleur, et de la phrase "so mighty", qui signifie "tellement puissant" en anglais. "Someity peut faire montre d’une énorme force mentale et physique, symbolisant les athlètes paralympiques ayant surmonté les obstacles et et redéfini les barrières de l’impossible", explique le site. C'est "un personnage plutôt cool, avec des pouvoirs spéciaux", et qui peut faire de la télépathie et voler.

Des Jeux sans public

Ces Jeux sont le premier évènement planétaire organisé depuis le début de la pandémie de coronavirus, alors que le Japon est sous le coup d'un nouvel état d'urgence pour tenter de maîtriser les contaminations du variant Delta.

Le gouvernement a ainsi annoncé au début du mois qu'il n'y aurait pas de spectateurs pour assister aux épreuves qui se dérouleront sur les sites de Tokyo. Du jamais vu dans l'histoire des Jeux. La plupart des sites olympiques sont situés dans la capitale japonaise, mais certaines épreuves se déroulent dans d'autres départements, qui prendront aussi des "mesures concrètes" concernant la présence du public.

Un protocole sanitaire strict

Face à l'émergence des premiers cas de Covid-19 parmi les athlètes, les autorités japonaises ont appliqué et adapté le protocole sanitaire.

En plus de la quasi-absence du public, les mesures sont drastiques : tests quotidiens pour les sportifs, port du masque obligatoire pour tous, rassemblement limité au strict minimum au Village olympique, interdiction aux proches et familles des sportifs étrangers de venir au Japon.

Les sportifs qui sont cas contacts des personnes contaminées sont mis à l'écart et étroitement surveillés, mais peuvent poursuivre leur entraînement, à l'écart de leur équipe. Tant qu'ils demeurent négatifs au Covid-19, ces "contacts proches" ne subissent pas un isolement aussi rigoureux que celui réservé aux personnes infectées, qui sont placées dans un lieu prévu par Tokyo-2020, ou dans une structure de soins en cas de symptômes.