Canoë-kayak : Denis Gargaud-Chanut remporte la coupe du monde à Pau

Au stade d'eaux vives de Pau ce dimanche, Denis Gargaud-Chanut a remporté la manche finale et le classement général de la coupe du monde de canoë. La seule récompense qu'il manquait au palmarès du Marseillais, déjà sacré champion d'Europe au printemps.

Voilà désormais l'étagère à trophées de Denis Gargaud-Chanut au complet. Déjà champion olympique (2016), champion du monde (2011) et champion d'Europe (2021), la coupe du monde était la seule compétition qui lui résistait encore. Le Marseillais, installé en Béarn depuis un an et demi, a réparé l'anomalie en dominant ce week-end la manche finale de coupe du monde qui se disputait à Pau. Huitième temps en demi-finale le matin, il s'impose dans la finale avec 16 centièmes d'avance sur le champion olympique sacré cet été à Tokyo, Benjamin Savsek. Il est le seul tricolore à monter sur un podium ce week-end, en canoë, comme en kayak.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bien récupérer pour les championnats du monde

"Je l'avais pas celui là, plaisante à l'arrivée Denis Gargaud-Chanut, la boucle est bouclée !" Denis Gargaud-Chanut, lucide, reconnait une manche de demi-finale "très difficile, un peu poussive", mais savoure aussi ce retour en force après la désillusion d'une non-qualification pour Tokyo sur ce même bassin l'an dernier, "vous connaissez l'histoire, c'est aussi une belle récompense pour ceux qui m'accompagnent".

Loin d'être rassasié, Denis Gargaud-Chanut pense déjà aux championnats du monde de canoë-kayak qui auront lieu du 21 au 26 septembre à Bratislava en Slovaquie, là où il y a dix ans il était devenu champion du monde. "Il y a quand même des signes d'alerte au niveau physique, je vais voir ça pour bien récupérer, ça va arriver vite il va falloir trouver comment au moins me maintenir et en tout cas pas régresser niveau forme", analyse le Marseillo-béarnais, déjà tourner vers le dernier objectif de sa saison.