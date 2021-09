Canoë-kayak : le Bagnérais Boris Neveu sacré champion du monde

Boris Neveu arrivait avec des ambitions à Bratislava (Slovaquie), et le Bigourdan les a assumées. Pour la deuxième fois de sa carrière il a été sacré champion du monde de kayak slalom en individuel, en survolant la finale. Meilleur temps des séries le jeudi, il a terminé 6e de la demi-finale à cause d'une touche à l'avant-dernière porte, mais avec encore une fois un très bon temps. En finale il a réalisé un sans faute, et encore un temps canon pour se défaire de la concurrence.

Il peut faire 3/3 à Bratislava !

C'est le 2e titre de la semaine slovaque de Boris Neveu après le titre en équipe avec l'équipe de France en ouverture de ces championnats du monde. Et cela couronne une belle saison. Cet été il avait terminé 7e de la finale olympique à Tokyo. Boris Neveu n'a pas dit son dernier mot puisque ce dimanche il s'alignera aussi dans l'épreuve de kayak extrême dont il a remporté une manche de Coupe du monde cette saison. Son premier titre en individuel en kayak remonte à 2014. Ce samedi aussi l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont s'est qualifiée pour la finale en kayak dame mais a terminé 9e et avant-dernière. Les demi-finales et finales en canoë, avec notamment Marjorie Delassus et Denis Gargaud-Chanut auront lieu ce dimanche.