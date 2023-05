Canoë-Kayak : la Gujanaise Elsa Gaubert aux championnats d'Europe puis aux mondiaux

La gujanaise Elsa Gaubert est de nouveau sélectionnée pour porter les couleurs de l'équipe de France de canoë-kayak aux championnats d'Europe qui démarrent ce weekend (du 14 au 21 mai en Macédoine) puis aux mondiaux (du 5 au 11 juin en Allemagne).

La jeune femme de 23 ans, toujours licenciée au club de canoë-kayak du Teich, est membre de l'équipe de France pour la 8ème année consécutive. Elle partage son temps entre ses entrainements au pôle France de Toulouse et ses études d'ingénieur en environnement dans la ville rose.

Je vais me donner à 200 %. C'est souvent en compétition que je me révèle. On a un beau programme et je vais tout donner comme d'habitude

La championne d'Europe de canoë en descente sprint vise les podiums et elle entraine dans son sillage les petits jeunes de son club du Teich. Le CKCT se classe aujourd'hui dans le top 10 des clubs français avec 3 juniors dans l'élite tricolore.

Elsa a les yeux rivés sur son objectif principal : les mondiaux en Allemagne. Elle nous donne rendez-vous pour la finale le 11 juin prochain à Augsburg.

