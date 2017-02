Canoë-kayak : la Nancéienne Amandine Lhote n'ira pas jusqu'aux Jeux de Tokyo en 2020

Quatre saisons du sport féminin - Avec le CSA, Radio France met en valeur le sport féminin tout ce week-end. Rencontre avec la Nancéienne Amandine Lhote, qui a participé aux Jeux de Rio en 2016 en canoë-kayak. Elle ne poursuivra pas l'aventure jusqu'en 2020 et les prochains JO. Explications

Après des JO décevants et une douzième place avec ses coéquipières de l'équipe de France à Rio, Amandine Lhote aborde la dernière partie de sa carrière. Après un temps de réflexion au retour de Rio, la kayakiste a fait des choix : elle poursuit sa carrière mais n'ambitionne pas de participer aux JO de Tokyo en 2020.

Amandine Lhote vient d'avoir trente ans, la déception des JO fait maintenant partie du passé. Il n'y aura probablement pas d'autre Jeux Olympiques pour elle, la kayakiste ne se sent pas la force de repartir jusqu'en 2020, elle qui avait déjà stoppé sa carrière pendant 6 ans à cause de blessures :

Mine de rien, il y a de la pression. C'est dur. On a l'impression de ne pas s'être posés pendant trois ans (pour se qualifier aux Jeux de Rio). C'est le temps de récupérer et là, j'ai l'impression de ne pas avoir récupéré."

Amandine Lhote reprendra la compétition malgré tout, avec dans un coin de la tête l'envie d'avoir un enfant, un autre paramètre qui l'incite à ne pas se projeter sur Tokyo 2020 :

Ca dépend des grossesses que l'on a, du poids que l'on prend. C'est compliqué. Même si on est sportives et qu'on reste actives, on ne sait jamais comment ça peut se passer. C'est un paramètre à prendre en compte. Une olympiade, c'est costaud, le corps souffre. Ce n'est pas forcément parce que je veux avoir une grossesse, c'est aussi un choix quoi."