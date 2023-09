Canoë-kayak : le Bagnérais Boris Neveu vice-champion du monde de kayak-cross

Boris Neveu a terminé ce dimanche 24 septembre 2e de la finale de l'épreuve de kayak-cross aux championnats du monde de canoë-kayak organisés à Lee Valley en Grande-Bretagne. Le voilà vice-champion du monde d'une discipline qui sera aux Jeux Olympiques dans moins d'un an à Paris, l'occasion de marquer des points en vue d'une sélection nationale alors que tout se joue maintenant. C'est le Britannique Joseph Clarke qui s'est imposé à domicile, alors qu'Anatole Delassus, vice-champion du monde l'an dernier a complétement manqué sa compétition.

Décisif pour les Jeux

Les médailles d'argent et de bronze de Neuveu et Renia en kayak-cross améliorent un peu le bilan de la délégation tricolore. Tout avait plutôt bien commencé dans ces Mondiaux avec une médaille d'argent par équipe pour les hommes en kayak (Boris Neveu, Benjamin Rénia, Titouan Castryck), mais en individuel, peu de résultats probants. En canoë dame, la Paloise Marjorie Delassus a terminé 10e et dernière de la finale, chez les hommes, Nicolas Gestin a tout de même décroché l'argent. En kayak, chez les hommes comme chez les femmes personne ne s'est qualifié en finale. Après la manche finale de Coupe du monde qui se disputera à Vaires-sur-Marne – le bassin des Jeux l'an prochain – du 5 au 10 octobre prochain, la Fédération Française choisira alors celles et ceux qui représenteront la France aux JO l'an prochain.