Canoë-kayak : le championnat régional à Auxerre annulé dimanche à cause du Covid-19

Margot Maillet, licenciée à l'OCKA et médaille d'argent en K4 sur la manche de Coupe du Monde de canoë-kayak en Hongrie le week-end dernier, devait participer au championnat régional à Auxerre ce dimanche 4 octobre. Mais la compétition est annulée.

Le Covid-19 aura encore eu raison d'un événement sportif dans l'Yonne. Cette fois, c'est le championnat régional de fond en canoë-kayak monoplace, qui devait se tenir ce dimanche 4 octobre à Auxerre sur le plan d'eau de l'Arbre sec, qui est annulé en raison d'un cas positif au nouveau coronavirus au sein du club organisateur de l'OCKA (Olympic Canoë-Layak Auxerrois). Ce dernier l'annonce sur sa page Facebook, confirmée par Mickaël Ortu, l'un des entraîneurs auxerrois.

Un cas positif et 20 cas contacts à tester

"Un des membres de la section sportive du lycée Fourier d'Auxerre a reçu un résultat positif ce jeudi matin, explique-t-il. Il a ressenti quelques symptômes voilà plusieurs jours et il va très bien actuellement. Mais il y a une vingtaine de cas contacts membres de l'OCKA qui doivent passer des tests ce samedi, dont moi. En attendant, nous sommes isolés et nous ne pouvons pas accéder au club. La Fédération Française de Canoë-Kayak a donc conseillé d'annuler le championnat régional, et nous avons dû nous y résoudre."

La participation au championnat de France de marathon menacée

Un coup dur pour le club, qui avait engagé une cinquantaine de licenciés pour cette compétition, des catégories poussin à vétéran. Parmi eux, trois participants auxerrois à la dernière manche de Coupe du Monde en Hongrie le week-end dernier : Cyrille Carré, Margot Maillet et César Bécasseau, qui ne font pas partie des cas contacts.

"On espère que les résultats des tests nous donneront de bonnes nouvelles et qu'ils arriveront vite, souffle Mickaël Ortu. Car il y a le championnat de France de marathon en Bretagne le week-end du 10 et 11 octobre, à Redon (Ille-et-Vilaine). Ce serait vraiment embêtant de ne pas y participer."