Canoë-kayak : les places pour les Jeux Olympiques de Tokyo se gagnent à Pau cette semaine

La fin de semaine au stade d'eaux-vives de Pau promet d'être éprouvante, et pleine de suspense. En canoë comme en kayak, un seul billet sera distribué pour les JO de Tokyo, chez les hommes comme chez les femmes. La concurrence est rude dans chaque catégorie (58 athlètes au total), tour d'horizon avant le début de ces courses de sélection olympique.

Denis Gargaud-Chanut face à la meute

En canoë monoplace homme (C1 H), le champion olympique en titre Denis Gargaud-Chanut sait qu'il lui faudra être à son meilleur niveau pour devancer la concurrence. Revenu s'entraîner à Pau ces derniers mois, le Marseillais devra prendre le meilleur sur Cédric Joly (champion du monde 2019), et Martin Thomas (vice-champion d’Europe 2019), qui s'entraîne également à Pau à l'année. Les trois hommes bénéficieront de bonifications qui vont venir pimenter la compétition entre eux (lire ci-dessous).

Très serré en canoë dame

Trois postulantes se détachent pour décrocher l'unique billet en C1 D, Claire Jacquet, Lucie Baudu et Lucie Prioux (3e des championnats d'Europe il y a trois semaines), elles ont décroché ensemble la médaille de bronze par équipe aux derniers championnats d'Europe, à Prague. La Paloise Marjorie Delassus, polyvalente, également au départ en kayak, jouera sa carte à fond.

Enfin l'heure de Boris Neveu ?

Après deux rendez-vous manqués avec les Jeux Olympiques en 2012 et 2016, le Bigourdan Boris Neveu espère que 2020 sera la bonne. Cinquième des derniers championnats d'Europe à Prague, il a devancé lors de cette compétition ses deux principaux rivaux en K1 H : Quentin Burgi (3e des championnats d'Europe l'an dernier à Pau), et Mathurin Madoré. Boris Neveu bénéficiera également d'un bonus au départ (lire ci-dessous).

Marie-Zélia Lafont de retour en Jeux ?

L'Orthézienne Marie-Zélia Lafont, après Rio 2016, aimerait bien goûter à Tokyo 2021... La Béarnaise a fait l'impasse sur les championnats d'Europe à Prague, où Camille Prigent a décroché une médaille d'argent. Lucie Baudu doublera et sera également au départ en K1 D. La Paloise Marjorie Delassus rêve de bousculer la hiérarchie à domicile.

L'Orthézienne Marie-Zélia Lafont va tenter de décrocher un billet pour ses deuxièmes JO. © Maxppp - Quentin Top

Le programme

Jeudi 8 octobre : Course 1, toutes catégories (qualifications le matin et finales l’après-midi) ;

Vendredi 9 octobre : Course 2, C1 H et K1 D (qualifications le matin et finales l’après-midi) ;

Samedi 10 octobre : Course 2, K1 H et C1 D (qualifications le matin et finales l’après-midi) ;

Dimanche 11 octobre : Course 3, toutes catégories (qualifications le matin et finales l’après-midi).

Le processus de sélection

Pour chacune des trois courses, un nombre de points est attribué en fonction du classement final (0 point pour le premier, 2 points pour le 2e, 3 points pour le 3e, etc...), et les résultats des deux meilleurs courses seront retenus. Le bateau ayant obtenu le score minimum par catégorie (C1 H, C1 D, K1 H, K1 D) décrochera son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Cette épreuve de sélections retiendra également les trois meilleurs bateaux de chaque catégorie pour participer à la manche de Coupe du monde qui se tiendra à Pau du 6 au 8 novembre prochain.

Des bonus ont également été attribués à certains participants. En C1, Denis Gargaud-Chanut et Cédric Joly bénéficient d'une manche à 0 point d'office (donc donnée gagnante) pour leur moins bonne course, au titre de leurs performances de 2016 à 2019. Les deux céistes, ainsi que le troisième favori, Martin Thomas, bénéficieront également d'une manche à 1 point, pour leur sélection automatique au championnat d’Europe de Londres qui a été annulé. En K1, Boris Neveu est le seul à bénéficier d'un bonus, une manche à 0 point d'office pour sa moins bonne course, au titre de ses performances de 2016 à 2020.