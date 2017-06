Canoë-kayak : les Vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché en reconquête aux championnats d'Europe

Le duo vosgien Gauthier Klauss et Matthieu Péché participent ce jeudi aux championnats d'Europe de canoë-kayak slalom à Tacen en Slovénie. Neuf mois après les Jeux Olympiques de Rio, les deux céistes lorrains ont faim de titres.

Premier rendez-vous international de la saison pour les céistes vosgiens Gauthier Klauss et Mathieu Péché ce jeudi. Les deux licenciés au club de Golbey-Epinal-Saint Nabord entrent en lice aux championnats d'Europe à Tacen en Slovénie. La finale est prévue samedi.

De nouveaux objectifs

Après leur médaille de bronze aux Jeux de Rio en canoë biplace, les Vosgiens repartent donc pour un tour, en étant quasiment certains de ne pas revivre de Jeux Olympiques puisque le C2, le biplace, ne devrait pas être au programme des Jeux de Tokyo en 2020. Le rêve olympique est passé pour nos deux vosgiens qui se rabattent vers d'autres objectifs avec toujours le même appétit, comme l'explique Matthieu Péché :

On ne se voyait pas aller dans le monde du travail directement. On a pagayé toute notre vie pour une médaille d'or olympique. On est dans des années au summum de notre art. On a envie d'en profiter. On s'est entraînés dur pendant toutes ces années, là, on peut essayer de capitaliser, essayer d'aller chercher des titres."

Tout gagner

Les "KlaPé" visent donc le grand chelem avec des victoires aux championnats de France, d'Europe, du monde et sur le circuit coupe du monde. Aujourd'hui, les Vosgiens ne réfléchissent plus sur une olympiade de quatre ans mais course par course :

On n'a jamais fait de médaille sur des championnats d'Europe malheureusement, donc on ne vas pas se mettre une pression supplémentaire mais on a envie de le gagner. On ne veut pas se cacher non plus."

Souvent placés mais rarement vainqueurs en grands championnats, Klauss et Péché veulent faire le plein de titres désormais, à bientôt 30 ans.