Canoë-kayak : les Vosgiens Klauss et Péché champions du monde !

Enfin ! Les deux céistes de Golbey Epinal Saint-Nabord Gauthier Klauss et Matthieu Péché tiennent le titre mondial qui leur manquait. A Pau ce vendredi, pourtant 8e en demi-finale et auteurs d'une faute en finale, ils ont résisté aux autres équipages. Les deux vosgiens sont champions du monde.

Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Les céistes vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont remporté le titre mondial à Pau ce vendredi en canoë biplace slalom. Un premier titre pour le duo, troisième à Rio, et loin du podium aux championnats d'Europe cette saison. A domicile, sur un bassin qu'ils connaissent par coeur, Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont décroché l'or devant les frères slovaques Skantar, pour sept centièmes de seconde.

Pourtant, ils avaient réalisé le huitième temps des demi-finales et avaient commis une faute en début de finale. Mais personne, aucun équipage n'a été capable de faire mieux que le duo vosgien. Un succès majuscule qui manquait aux "KlaPé" comme on les surnomme. Un titre difficile à réaliser pour Matthieu Péché :

C'est quelque chose d'énorme dans une carrière. Ce n'est pas l'aboutissement parce que l'aboutissement, c'est la médaille d'or olympique [...] Champion du monde à domicile, avec une touche, c'est quelque chose d'énorme. On va réaliser au fur et à mesure [...] C'était vraiment horrible cette attente, mais c'était notre tactique."

Revivez la course des KlaPé :