Canoë-kayak : pas de médaille pour la Périgourdine Manon Hostens aux championnats d'Europe

Manon Hostens et ses coéquipières ont terminé 7ème de la finale des championnats d'Europe en K4 500 mètres.

Manon Hostens rentre de Munich sans médaille autour du cou. Après son succès aux championnats du monde de descente au printemps et sa finale en K2 aux mondiaux de sprint au Canada, la Périgourdine pouvait être ambitieuse pour ces championnats d'Europe de course en ligne. Elle repart finalement avec deux finales mais pas de breloque. Ce dimanche, la kayakiste a terminé 7ème de l'épreuve de K4 sur 500 mètres, avec ses trois coéquipières Margaux Briswalter, Léa Jamelot et Vanina Paoletti. Elle passe la ligne en 1'39"17, soit près de quatre secondes derrière les vainqueurs, les Polonaises.

Septième de la finale en K4 500 mètres

Les Françaises s'étaient pourtant qualifiée avec la manière vendredi, elles avaient terminé deuxièmes de leur course. Elles sont parties vite en finale, parmi les trois premières au premier passage, avant de céder du terrain au fil de la course. La veille, samedi, Manon Hostens a termine 6ème de la finale de l'épreuve de K2 sur 500 mètres, avec sa coéquipière Léa Jamelot.